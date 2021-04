FRANKIE Lewis a recours à la suite de Nancy Carter pour découvrir ce qu’elle cache la semaine prochaine à EastEnders.

Nancy – qui est interprétée par Maddy Hill dans le feuilleton BBC One – agit mystérieusement depuis son retour inattendu à Walford plus tôt ce mois-ci.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici

BBC

Nancy soulève les soupçons de Frankie[/caption]

Les téléspectateurs savent que le comportement suspect de Nancy a soulevé les soupçons de sa famille.

La semaine prochaine, Nancy soulève davantage leurs soupçons après avoir essayé et échoué à trouver un emploi au gymnase.

Quand Nancy arrive en retard au pique-nique dans un tizzy, Frankie se rend compte que quelque chose ne va pas.

Plus tard, Linda et Nancy planifient un pique-nique pour Shirley et quand elle surprend sa fille appeler Tamway, elle suppose qu’il va faire une entrée surprise.

Lorsque Zack dit à Mick et Linda que Nancy essaie de trouver un emploi au gymnase, ils sont confus.

BBC

Nancy décide de suivre Frankie pour découvrir ce qu’elle cache[/caption]

Les choses ne font qu’empirer pour Nancy lorsque Linda est choquée par ce qu’elle trouve dans le manteau de sa fille.

Frankie essaie de faire ouvrir Nancy, mais quand elle refuse, elle finit par la suivre pour essayer d’aller au fond de ce qui se passe.

Plus tard, tout commence lorsque Linda confronte Nancy à propos de ce qu’elle a trouvé.

Frankie découvrira-t-il ce que fait Nancy?









Parlant du secret entourant le retour de Nancy, le producteur exécutif du feuilleton Jon Sen a déclaré: «Il y a beaucoup de mystère autour de son retour et elle revient dans une famille qui a traversé une année très difficile – les choses ne sont certainement pas comme Nancy les a quittées. «

Il a ajouté: «Maddy est une actrice fantastique et nous nous sentons très chanceux de la retrouver à Walford.»