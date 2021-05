Spoilers d’EastEnders: Denise, Sheree et Rainie défendent Karen Taylor alors qu’elle lutte contre la disparition de Bailey

Denise, Sheree et Rainie des EASTENDERS réalisent que les actions sont plus éloquentes que les mots et se mobilisent contre Apostolos pour aider Karen à retrouver son emploi.

Le trio raconte quelques mensonges blancs dans le processus pour aider la famille Taylor en cas de besoin.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici

BBC

Comment Rainie Cross interviendra-t-il pour soutenir Karen?[/caption]

Les voisins de Karen Taylor veulent l’aider à trouver un emploi et enfin résoudre ses problèmes d’argent sur les EastEnders de ce soir.

Suite au tollé très public de Karen sur la place hier soir, ses voisins d’Albert Square ont décidé de passer à l’action.

Elle a précédemment dit: «Donnez-moi un travail dans votre salon – quelques quarts de travail pour balayer le sol. Vous saviez que j’étais sans travail, que l’argent était serré. Je veux gagner, je ne veux pas payer.

Elle a été arrêtée dans l’épisode de la nuit dernière pour avoir détruit son ancien lieu de travail, la laverie, avec un marteau.

BBC

Denise Wicks aidera-t-elle Karen à gagner à nouveau de l’argent?[/caption]

Elle a crié: «Ça y est, enfermez-moi, fermez-moi, faites comme si je n’existais pas.

«Je veux juste que ma petite fille revienne. Je veux juste mon bébé.

Karen sera-t-elle libérée de sa garde à vue?

Sa belle-fille, Bailey Baker, est portée disparue depuis qu’elle a entendu les problèmes d’argent de sa famille et qu’elle a quitté la maison la semaine dernière.

BBC

Sheree Trueman laissera-t-elle Karen balayer le sol dans son salon?[/caption]

Les actions de Karen affecteront-elles son cas de personnes disparues pour Bailey?

Dans l’épisode de ce soir, Denise, Sheree et Rainie se rendent compte qu’ils doivent mieux soutenir Karen, alors faites de leur mieux pour convaincre Apostolos d’embaucher à nouveau Karen.

Apostolos, qui possède la laverie, a limogé Karen puis a eu un malentendu avec elle en supposant qu’il l’avait renvoyée afin qu’il puisse la forcer à coucher avec lui quand il est venu la voir avec de l’argent pour l’aider.

BBC

Apostolos, l’ancien patron de Karen, devra être convaincu pour l’employer à nouveau[/caption]





Pourront-ils convaincre l’homme d’affaires de donner une seconde chance à Karen?

Eastenders est diffusé ce soir sur BBC1 à 20 heures.