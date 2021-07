Spoilers d’EastEnders: Bobby Beale énervé alors que Dana revient et il jure de la reconquérir

BOBBY Beale jure de reconquérir Dana à son retour la semaine prochaine à EastEnders.

L’adolescent troublé – qui est joué par Clay Milner Russell dans le feuilleton BBC One – a été largué après avoir dit à Dana qu’il utilisait le faux nom « Robert Hills » afin de cacher son secret de tueur.

BBC

Bobby s’en veut d’avoir repoussé l’intérêt amoureux de Dana[/caption]

Bobby a admis qu’il avait tué sa sœur cadette Lucy et qu’il avait passé trois ans en détention pour adolescents, mais qu’il a été éventré lorsque Dana a fait un coureur.

Dans les scènes qui seront diffusées la semaine prochaine, Peter essaiera d’encourager son frère au cœur brisé à quitter Dana.

Bobby insiste sur le fait que Dana était la bonne pour lui et s’enfuit en larmes.

Peter prend le téléphone de Bobby et s’arrange pour rencontrer Dana dans son dos, mais que prévoit-il ?

Plus tard, au restaurant, Bobby est troublé quand Dana arrive.

Sonia et son père arrivent et réalisent que Bobby essaie de la reconquérir, et Rocky l’encourage à y aller.

BBC

Dana n’a pas été impressionnée lorsque Bobby a admis avoir menti sur son identité[/caption]

BBC

Bobby essaie de reconquérir Dana[/caption]

Bobby réussira-t-il ou Dana parcourra-t-elle un mile ?

Ailleurs la semaine prochaine, Zack couvre le délit de fuite de sa sœur Nancy.

Zack appelle une ambulance et dit qu’il a trouvé quelqu’un dans la rue inconscient et, lorsque la police arrive, Zack répète son histoire.

Alors que Mick et Linda arrivent à A&E, Zack se bat contre une mauvaise conscience.

Zack essaie et ne parvient pas à partir alors que Shirley et Frankie arrivent.





Frankie est désemparé mais Zack lui rappelle qu’ils pourraient aller en prison si la vérité éclate.

Plus tard dans la semaine, Jack arrive au pub avant la fête de l’euro et annonce qu’il a une piste sur le cas de Nancy.

Frankie et Zack pourraient-ils avoir de gros ennuis ?