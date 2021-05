Spoilers d’EastEnders: Bernie Taylor prend un risque dangereux d’être le substitut de Rainie et Stuart Highway

BERNIE Taylor se donne beaucoup de mal pour devenir le substitut de Rainie et Stuart Highway la semaine prochaine à EastEnders.

Bernie – qui est interprétée par Clair Norris dans le feuilleton BBC One – a proposé d’être la mère porteuse du couple pour résoudre les problèmes financiers croissants de sa famille.

Rainie refuse Bernie quand elle supplie d’être sa mère porteuse[/caption]

Mais dans des scènes récentes, Bernie a appris qu’il y avait quelques facteurs qui pourraient entraîner des complications avec une grossesse potentielle.

Bernie a essayé de convaincre Rainie qu’elle était toujours partante, mais Rainie était clairement déchirée.

La semaine prochaine, Molly propose de partir en vacances et Bernie est obligée de lui parler de son plan de maternité de substitution et des problèmes financiers de Taylor.

Molly est abasourdie et encore plus choquée lorsqu’elle se rend compte que Bernie ne l’a pas dit à Karen.

Bernie dit à sa famille qu’elle attend un bonus[/caption]

Bailey rentre à la maison[/caption]

Molly demande à Bernie d’oublier le plan de maternité de substitution pour le bien de leur relation.

Quand Denise ramène Bailey à la maison après l’avoir trouvée aux allotissements avec Amy, Mitch tombe en panne et lui promet qu’il a retrouvé son emploi.

Quand Bernie dit qu’elle attend un bonus, une Karen confuse l’interroge, mais Bernie invente une excuse.

Bailey fait tout son possible pour convaincre Rainie de son plan de maternité de substitution[/caption]

Plus tard, Bernie trouve Rainie et lui pose des questions sur la maternité de substitution, mais Rainie la refuse.

Lorsque Bernie se retrouve sous pression pour trouver l’argent qu’elle a promis à sa famille, elle se donne beaucoup de mal.

Parlant des motivations de Bernie pour vouloir devenir le substitut de Rainie, l’actrice Bernie Clair a révélé: «Elle découvre que Rainie et Stuart sont toujours à la recherche d’un substitut et décide que ce sera le meilleur moyen d’obtenir beaucoup d’argent qui pourrait changer le Taylor’s mode de vie et conditions de vie, c’est pourquoi elle va vers eux et veut être leur mère porteuse.

Parlant des problèmes d’argent de la famille, elle a ajouté: «Elle ressent le stress plus que jamais. Karen essaie de l’éloigner autant que possible des enfants jusqu’à ce que cela devienne très évident. Bernie se demande «comment pouvons-nous être à nouveau dans cette situation? bien qu’elle se rende compte que c’est ainsi que la vie se passe parfois.





«Bernie est bouleversée et déçue qu’ils soient de retour dans cette situation, elle sait qu’ils doivent y remédier et c’est à ce moment que les choses commencent à cliqueter dans sa tête et qu’elle essaie de voir où elle peut aider.

«Bernie a l’impression que parce qu’elle est la plus âgée des frères et sœurs de la maison, elle doit agir.»