Spoilers d’EastEnders: Bernie Taylor, enceinte, semble malade après une décision dangereuse de pilule amaigrissante

ENCEINTE La santé de Bernie Taylor se dégrade la semaine prochaine à EastEnders.

Bernie a accepté de porter le bébé de Rainie et Stuart pour eux en échange d’argent, mais n’a rien dit à sa famille.

BBC

Karen est sous le choc lorsque Keegan lui parle de la maternité de substitution secrète de Bernie[/caption]

BBC

Karen et Bernie font la paix[/caption]

Ce n’est pas son seul secret cependant, car elle prend également des pilules amaigrissantes douteuses pour l’aider à perdre du poids afin d’éviter les complications de la grossesse.

Bernie finit par révéler son secret de maternité de substitution à son frère horrifié Keegan cette semaine après avoir fait irruption chez elle et sa femme Tiffany en train de faire un test de grossesse.

Dans les épisodes qui seront diffusés la semaine prochaine, Karen essaie de calmer Keegan et Bernie, mais elle riposte en parlant à Karen des charges de Tiffany, laissant Keegan déstabilisé.

Pendant ce temps, Rainie devient émue en regardant une vidéo d’Abi et Vi suggère qu’ils aillent prendre une tasse de thé.

Alors qu’ils repèrent Bernie, Vi commente qu’elle a l’air malade, mais Rainie inconsciente remet plus d’argent pour montrer à Bernie qu’elle est reconnaissante.

Plus tard, Karen invite tout le monde à déjeuner et elle et Bernie résolvent leurs différends.

Lorsque Keegan explique à Bernie qu’il n’a parlé à Karen de la maternité de substitution que parce qu’il s’inquiétait pour elle, elle se sent coupable des pilules amaigrissantes.

Va-t-elle s’ouvrir sur ce qu’elle a pris ?

Parlant de la décision de Bernie d’aller de l’avant avec la maternité de substitution, Claire Norris – qui joue Bernie – a déclaré Espion numérique: « Au départ, c’était définitivement à cause de l’argent.









«Elle a ressenti la pression d’être la plus âgée de la maison – Keano n’est plus là et Keegan vit avec Tiff.

«Ils ont eu des problèmes d’argent, Bailey a disparu et je pense que Bernie l’a pris sur elle et pense que c’est sa responsabilité de sortir et de récupérer de l’argent.

« Bien sûr, il se trouve qu’elle emprunte la voie la plus exagérée, mais c’est l’opportunité qui s’est présentée et elle l’a simplement voulue. »