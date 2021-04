BERNIE Taylor dit à Rainie et Stuart Highway qu’elle veut être leur substitut la semaine prochaine à EastEnders.

Bernie – qui est joué par Clair Norris dans le feuilleton BBC One – sera horrifié cette semaine lorsque Karen suggérera d’être leur substitut après une terrifiante visite d’huissiers de justice – et décide de le faire à la place.

Bernie décide qu’elle veut être la mère porteuse de Rainie et Stuart pour résoudre les problèmes d’argent de sa famille[/caption]

La semaine prochaine, Bernie dit à Rainie et Stuart qu’elle veut être leur substitut et les téléspectateurs verront le couple peser le pour et le contre de la situation.

Lorsque Mitch et Karen ont du mal à payer les factures chez eux, les tensions continuent de s’intensifier.

Dans les scènes émotionnelles, Bailey se rend compte qu’il y a des problèmes d’argent lorsque Karen donne le dernier repas à Bernie et s’en passe.

Bernie prendra-t-elle l’énorme décision de sauver sa famille?

Karen est dans une situation désespérée après avoir perdu son emploi[/caption]

Karen et Bernie seront terrifiés après avoir reçu la visite d’huissiers de justice[/caption]

Stuart et Rainie évaluent les avantages et les inconvénients de Bernie étant leur substitut[/caption]

Parlant de la raison pour laquelle son personnage considère être le substitut de Stuart et Rainie, l’actrice Bernie Clair a révélé: «Elle découvre que Rainie et Stuart sont toujours à la recherche d’un substitut et décide que ce sera le meilleur moyen d’obtenir beaucoup d’argent qui pourrait changer le Le style de vie et les conditions de vie de Taylor, c’est pourquoi elle va vers eux et veut être leur mère porteuse.









Parlant des problèmes d’argent de la famille, elle a ajouté: «Elle ressent le stress plus que jamais. Karen essaie de l’éloigner autant que possible des enfants jusqu’à ce que cela devienne très évident. Bernie se demande «comment pouvons-nous être à nouveau dans cette situation? bien qu’elle se rende compte que c’est ainsi que la vie se passe parfois.

«Bernie est bouleversée et déçue qu’ils soient de retour dans cette situation, elle sait qu’ils doivent y remédier et c’est à ce moment que les choses commencent à cliqueter dans sa tête et qu’elle essaie de voir où elle peut aider.

«Bernie a l’impression que parce qu’elle est la plus âgée des frères et sœurs de la maison, elle doit agir.»