Spoilers d’EastEnders: Bernie enceinte s’effondre et est obligée d’admettre avoir pris des pilules amaigrissantes dangereuses à Rainie

BERNIE Taylor s’effondre et est obligé d’admettre avoir pris des pilules amaigrissantes dangereuses à Rainie horrifiée la semaine prochaine à EastEnders.

Bernie a accepté de porter le bébé de Rainie et Stuart pour eux en échange d’argent afin d’aider les Taylor-Bakers à sortir de leur ornière financière.

Bernie est obligée d’admettre qu’elle prend des pilules amaigrissantes quand elle s’effondre[/caption]

Bernie avait gardé sa décision secrète, mais la vérité est finalement sortie la semaine dernière lorsque Karen et Keegan l’ont trouvée en train de faire un test de grossesse.

Ce qu’elle n’a pas révélé, cependant, c’est le fait qu’elle prenait des pilules douteuses pour perdre du poids afin d’éviter les complications de la grossesse.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Bernie continuer à prendre les pilules dangereuses alors que Karen l’encourage à manger plus.

Plus tard, Bernie commence à se sentir faible et s’effondre, conduisant Gray à appeler une ambulance.

Rainie arrive juste au moment où on demande à Bernie quel médicament elle prend, la forçant à admettre qu’elle prend des pilules amaigrissantes.

Rainie et Keegan sont stupéfaits lorsque Bernie ajoute que Tiffany lui a fourni les pilules.

Comment Rainie réagira-t-elle à la révélation que Bernie pourrait mettre son bébé à naître en danger ?

Plus tard, Keegan reproche à Tiffany d’avoir donné des pilules amaigrissantes à Bernie et d’avoir fait plus de travail cosmétique, mais Tiffany est plus préoccupée par le fait que son infection s’aggrave.

Dotty confronte Vinny pour en avoir parlé à Keegan, mais elle est choquée quand il révèle ses vrais sentiments pour elle.

Plus tard, Keegan récupère son salaire auprès d’un Dotty ivre et elle lui offre un verre.

Rainie est choquée de découvrir que Bernie prend des pilules amaigrissantes[/caption]









À la maison, Tiffany se sent encore plus mal et appelle Keegan pour s’excuser.

Les téléspectateurs le verront ignorer l’appel alors que les choses commencent à chauffer avec Dotty au club.

Keegan va-t-il trahir Tiff ?