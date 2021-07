Spoilers d’EastEnders : Ben Mitchell élabore un plan pour tuer le meurtrier de Paul Coker

BEN Mitchell élabore un plan pour tuer le meurtrier de son ex-petit ami Paul Coker la semaine prochaine à EastEnders.

Cela vient après que Ben a découvert que le tueur de Paul, Simon Atmore, avait été libéré de prison la semaine dernière.

Callum décide de garder les détails de l’homme qui a tué Paul secrets de Ben[/caption]

Les épisodes de la semaine prochaine d’EastEnders verront Callum regarder un morceau de papier avec les détails de l’homme qui a tué Paul.

Inquiet que Ben cherche à se venger, Callum garde les détails pour lui.

Cependant, Ben fouille plus tard dans les affaires de Callum et trouve le papier avec les détails.

Ben trouve le morceau de papier avec les détails de Simon et organise une réunion[/caption]

Callum supplie Ben de ne rien faire de stupide[/caption]

Alors que Callum rentre à la maison, il se rend compte que Ben a prévu de rencontrer Simon.

Callum supplie Ben de ne rien faire de stupide mais il est clair que Ben veut se venger.

Jusqu’où ira Ben ?

Paul Coker a été tué dans une attaque homophobe en 2016[/caption]

Les téléspectateurs se souviendront que Ben et son petit ami Paul ont été attaqués et laissés pour morts lors d’une attaque homophobe en 2016.

Alors que Ben a réussi à survivre, Paul est décédé des suites de ses blessures, laissant Ben dévasté.

Les quatre hommes responsables de l’attaque de crime de haine ont été condamnés à la prison, mais Ben était furieux de découvrir qu’il avait été libéré la semaine dernière après avoir fait appel de sa peine.

Après que Pam ait annoncé la nouvelle à Ben, il a dit à Callum : « Pam vient d’appeler. L’un des types qui ont assassiné Paul a fait appel de sa condamnation.

« Il a été libéré. Déclassé apparemment de meurtre à homicide involontaire. Il l’a battu à mort – comment n’est-ce pas un meurtre ?





«Je n’arrête pas de me souvenir de cette nuit et maintenant il est libre de vivre sa vie et c’est ce qu’il a pris à Paul. Vous voyez, j’aurais dû régler ça à l’époque, mais tout le monde m’a dit de laisser la police faire son travail, que nous obtiendrions justice.

« Ce n’est pas la justice. Cela ne fait même pas cinq ans et maintenant il est sorti et il a toute la vie devant lui.

« C’est du karma, c’est une revanche pour ce que j’ai fait à Jags. Je connais quelqu’un qui peut m’aider à retrouver Simon. Je ne peux rien faire tant que je sais qu’il est là-bas.