Spoilers de WWE SmackDown et nouvelles des coulisses pour le spectacle de ce soir à Albany, NY

WWE Friday Night SmackDown revient ce soir à la MVP Arena d’Albany, New York pour le spectacle de cette semaine.

Sélection combative rapporte que les éléments suivants sont prévus pour le spectacle post-WWE King And Queen Of The Ring 2024 de ce soir.

Liste des spoilers de WWE SmackDown pour ce soir

* Couronnement de la reine Nia Jax

* Tommaso Ciampa contre Austin Theory

* Apollo Crews contre Andrade

* Promotion de Kevin Owens et Paul Heyman

* Guérillas du destin contre les profits de la rue

* Bayley et Naomi contre Chelsea Green et Piper Niven

* Promotion AJ Styles

Notes dans les coulisses de WWE SmackDown :

* Tegan Nox contre Tiffany Stratton est défini comme le match sombre d’avant-spectacle

* Andrade contre Karl Anderson est répertorié pour WWE Speed

* Sheamus contre Ludwig Kaiser est prévu pour un dark match d’après-spectacle

* Jey Uso contre Drew McIntyre est prévu pour un dark match d’après-spectacle

* Jessika Carr devrait arbitrer l’événement principal

* B-Fab, Paul Heyman, Gargano, Theory, Legado, Bayley, Bloodline sont prévus pour ce spectacle.

Notes de spoiler supplémentaires de WWE SmackDown

* Bayley devrait être impliqué dans le couronnement de Nia

* Johnny Gargano et Grayson Waller devraient commenter le match Ciampa/Waller

* Legado Del Fantasma va s’impliquer dans le match d’Andrade

* Bloodline et Street Profits seront impliqués dans la promo Heyman

* Tous les matchs sont définis pour deux segments

Lutte contre les votes fait allusion à une annonce de Cody Rhodes contre AJ Styles II pour l’émission de ce soir. Considérez cela comme une simple rumeur pour le moment.

