Spoilers de WWE SmackDown d’Arabie Saoudite

Avant d’être diffusé sur Fox ce soir, l’émission de retour à la maison King & Queen of the Ring de SmackDown a été enregistrée vendredi en Arabie Saoudite. L’épisode a été diffusé en direct sur certains marchés internationaux.

– Des lutteurs ont été montrés arrivant dans l’arène. La WWE a également montré l’annonce faite par Paul «Triple H» Levesque, révélant que les vainqueurs du tournoi King & Queen of the Ring recevront une chance au titre à SummerSlam.

– Demi-finale Queen of the Ring : Nia Jax bat Bianca Belair

L’histoire du match impliquait que Belair avait une blessure au genou, qui a cédé lorsqu’elle est allée frapper le KOD sur Jax. Cela a permis à Jax de remporter la victoire.

Jax avance pour affronter Lyra Valkyria lors de la finale du tournoi WWE King & Queen of the Ring ce samedi. Valkyria était dans la foule pour Jax contre Belair. Dans une interview d’après-match, Jax a déclaré qu’elle allait parcourir Valkyria pour devenir la reine du ring, puis remporter le championnat féminin de la WWE à SummerSlam.

– Grayson Waller et Austin Theory ont été présentés dans les coulisses.

– Belair était dans les coulisses en train de se glacer le genou après le match. Tiffany Stratton s’est approchée de Belair et s’est moquée d’elle. Candice LeRae et Indi Hartwell l’ont fait également. Jade Cargill s’est ensuite impliquée et a dit qu’elle allait parler à Nick Aldis, organisant un match pour le titre par équipe féminine de la WWE avec Belair et Cargill défendant contre LeRae et Hartwell. Cela a ensuite été rendu officiel pour le pré-show King & Queen of the Ring.

– LA Knight était censé apparaître sur The Grayson Waller Effect, mais Carmelo Hayes est descendu sur le ring à la place. Waller & Theory ont convenu que Hayes était un meilleur invité que Knight. Hayes a suggéré qu’ils travaillent ensemble contre les vétérans de SmackDown.

Hayes a déclaré que Bobby Lashley, le baron Corbin et Knight sont des égoïstes égoïstes. Knight fit alors son entrée. Le segment a conduit Hayes à lancer une attaque contre Knight. Il a riposté mais Waller et Theory se sont joints à lui. Les Street Profits se sont alors épuisés pour aider Knight à égaliser les chances.

– Une vidéo à la mode de Blair Davenport a été diffusée.

– LA Knight & The Street Profits battent Carmelo Hayes, Grayson Waller & Austin Theory

Montez Ford a repéré Waller.

– Cody Rhodes a serré la main de Randy Orton dans les coulisses et lui a souhaité bonne chance dans King of the Ring.

– Tama Tonga et Paul Heyman ont été montrés dans les coulisses.

– Rhodes est apparu devant la foule, mais Logan Paul l’a interrompu avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit. Paul a affirmé qu’il était plus intelligent que Rhodes, un meilleur athlète que lui et un meilleur interprète. Après avoir donné son poing américain à Michael Cole lors de la conférence de presse d’hier, Paul a réitéré qu’il n’aurait pas besoin de tricher pour battre Rhodes à King & Queen of the Ring.

Bien que Paul ait affirmé ne pas avoir de poing américain, Rhodes a bluffé et a demandé à l’arbitre de le fouiller. L’arbitre a trouvé des coups de poing américains lors de la recherche. Paul a d’abord affirmé qu’il s’agissait du pantalon de son frère Jake Paul, mais a ensuite admis qu’il s’agissait du sien.

Rhodes a déclaré que, jusqu’à ce que Paul se consacre à plein temps et respecte le ring dans lequel ils se trouvent, il ne sera jamais au niveau de Rhodes et ne sera jamais champion incontesté de la WWE. Rhodes a promis de battre Paul si durement que Paul regrettera d’être monté sur le ring avec lui.

– Byron Saxton a interviewé Randy Orton.

– Nia Jax et Bayley ont eu une interaction avec Jax disant à Bayley de garder le WWE Women’s Championship en sécurité jusqu’à SummerSlam.

– DIY a interrompu une interview avec The Street Profits. Bien qu’ils respectent The Street Profits, DIY veut la prochaine chance aux titres WWE Tag Team de Waller & Theory. Si le bricolage doit passer par The Street Profits, qu’il en soit ainsi. Le segment s’est terminé avec Tommaso Ciampa abandonnant la coupe de fête de Ford.

– Bayley bat Chelsea Green

Immédiatement après le match, Piper Niven a attaqué Bayley et l’a exposée.

– AJ Styles a approché Nick Aldis dans son bureau. Soulignant à quel point il était proche de Backlash, Styles a demandé une autre chance au championnat incontesté de la WWE. Aldis a déclaré qu’il aimerait personnellement donner une autre chance à Styles, mais Styles doit la mériter.

Styles a répondu en disant qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps dans sa carrière. Aldis dit qu’il ne peut pas aider Styles avec ça.

– Une vidéo diffusée annonçant qu’Andrade arriverait bientôt à SmackDown. Berto n’en était pas content et a dit qu’Andrade aurait dû rester à Raw, mais Angel pense qu’Andrade est talentueux et pourrait être précieux pour Legado Del Fantasma. Santos Escobar a déclaré qu’ils devraient laisser le passé derrière eux et penser aux affaires.

– Tama Tonga a été montré en train de se préparer pour son match de demi-finale du King of the Ring contre Randy Orton.

Paul Heyman a déclaré que Tanga Loa n’était pas présent au spectacle parce qu’ils n’avaient pas pu lui faire traverser la frontière. Heyman a dit à Solo Sikoa que Sikoa recrutait des personnes très dangereuses dans The Bloodline, et il y a une raison pour laquelle elles n’ont pas été recrutées auparavant.

Sikoa a déclaré que jusqu’à ce que Roman Reigns soit de retour, il était aux commandes. S’il y a des problèmes, Heyman doit les résoudre.

– Demi-finale du King of the Ring : Randy Orton bat Tama Tonga

Orton avance pour affronter Gunther en finale. Comme Valkyria plus tôt, Gunther était au premier rang pour regarder ce match.

Un RKO a permis à Orton de gagner après que Sikoa ait tenté d’intervenir. Après le match, Sikoa a attaqué Orton et lui a donné un Spike Samoan. Kevin Owens a couru pour sauver Orton de l’attaque.

SmackDown s’est terminé avec Orton et Gunther en train de se regarder.

