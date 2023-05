Spoilers de pertes : un affrontement enflammé, une spirale descendante et une décision de vie ou de mort

JACOB noie son chagrin tandis que Jan tente de faire changer d’avis Gethin à propos de mettre fin à ses jours.

La semaine prochaine aux urgences, Jacob est toujours aux prises avec son rôle d’ambulancier paramédical.

Bbc

Iain affronte Jacob après son leadership[/caption] Bbc

Jacob noie son chagrin alors qu’il se blâme toujours pour la mort de Robyn[/caption]

Iain confronte Jacob et souligne l’importance d’avoir le soutien de son équipe pour ses décisions.

Bien que Iain reconnaisse qu’il ne peut pas être certain que la présence de Jacob aurait fait une différence, il souligne que Jacob aurait dû suivre les ordres malgré tout.

Iain dit à Jacob de prendre le reste du quart de travail et d’arrêter d’essayer trop fort de faire ses preuves.

Jacob suppose que Iain fait référence à ce qui s’est passé avec Robyn.

Il tourne ensuite en spirale, même après que Iain lui ait assuré qu’il n’essayait pas de le blâmer pour la mort de Robyn.

Jacob se rend dans un bar isolé pour noyer son chagrin alors qu’il continue de se punir.

Pendant ce temps, Faith lutte contre les symptômes de sevrage et décide de prendre un jour de congé, mais Stevie la repère, elle et elle, et la supplie de faire un quart de travail.

Au fur et à mesure que ses symptômes de sevrage s’aggravent, Faith ne peut pas aspirer les analgésiques pendant le traitement d’un patient, ni insérer une ligne assez rapidement.

Un Stevie inquiet demande à Donna de prendre le relais et exhorte Faith à faire une pause.

Faith se fait mordre par le serpent lâche d’un patient et est transportée d’urgence aux urgences.

Stevie l’encourage à prendre de la codéine pour la douleur, mais Faith refuse car elle est déterminée à passer la journée sans aucune drogue.

Malgré leur agréable voyage en bord de mer, Gethin s’ouvre à Jan sur sa lutte continue contre le désir de mettre fin à ses jours.

Il admet que même s’il s’est amusé pendant la sortie, l’effort physique l’a pesé, réaffirmant sa décision de ne pas changer d’avis.

Casualty est diffusé le samedi sur BBC One et sur BBC iPlayer.

Bbc

Les symptômes de sevrage de Faith deviennent envahissants[/caption] Bbc

Jan tente de faire changer d’avis Gethin à propos de mettre fin à ses jours[/caption]