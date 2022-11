Spoilers de Noël de Coronation Street: mariages, fiançailles et meurtre pour secouer les pavés

CORONATION Street est prêt pour des scènes explosives ce Noël alors que de nouveaux spoilers révèlent qu’un mariage, une proposition et un meurtre pourraient secouer les pavés d’ITV.

Dans les scènes à venir en décembre, Tyrone Dobbs prévoit de surprendre Fiz Stape avec un mariage le jour de Noël, Daniel Osbourne veut faire de Daisy Midgeley une femme honnête et le meurtrier Stephen Reid envisage de tuer à nouveau.

TVI

Tyrone veut surprendre Fizz avec un mariage sur Coronation Street[/caption] TVI

Daniel veut aussi proposer à Daisy[/caption]

Pendant les épisodes festifs de Corrie, Tyrone est déterminé à donner à Fiz un Noël inoubliable et au lieu d’un engagement prolongé, il prévoit de la surprendre avec un mariage le jour de Noël.

En préparation, Tyrone a tout préparé – la robe, le lieu, la fête et même les filles, Hope et Ruby, sont au courant du mariage secret.

Mais dans le vrai style du savon, Fiz, qui n’est pas au courant de son grand geste, décide que le jour de Noël va être un lavage.

Et alors que Tyrone descend les escaliers avec les filles en remorque, prêt à jouer la surprise, Fiz est introuvable.

Sera-t-elle retrouvée à temps pour son propre mariage ou la surprise de Tyrone s’est-elle spectaculairement retournée contre lui ?

Et ce n’est pas le seul geste romantique sur les pavés alors que Daniel prépare une demande en mariage surprise pour sa petite amie Daisy.

Après avoir obtenu l’accord de la belle-mère de Daisy, Jenny Connor, et le soutien de son père Ken Barlow, Daniel s’occupe de planifier les fiançailles.

Cependant, lorsqu’un cambriolage chez les Barlow signifie que la bague qu’il avait l’intention d’utiliser est volée… tout engagement possible pourrait-il être suspendu ?





Ailleurs, dans le plus pur style feuilleton, tout n’est pas que paix et bonne volonté comme chez les Platts, Max Turner, qui a récemment été pris pour cible par un gang d’extrémistes dans un scénario percutant, continue de se heurter à David.

Se sentant de plus en plus en désaccord avec sa famille et laissé pour compte, Max est entraîné dans un monde de nouvelles amitiés qui mettent l’adolescent troublé en danger…

Et ce n’est pas le seul problème pour la famille alors que le meurtrier Stephen, qui a tué Leo Thompkins plus tôt cette année, prépare son prochain coup alors qu’il tente désespérément de brouiller les pistes.

Avec sa propre famille commençant à poser des questions, son ex-femme Gabrielle menaçant de tout révéler et Teddy commençant à douter de la disparition soudaine de son fils Leo, combien de temps faudra-t-il avant que Stephen envisage de tuer à nouveau ? Et qui sera la prochaine victime sur les pavés ?

Ailleurs, Nick Tilsley fait face à un chantage après avoir accepté de l’argent du trafiquant de drogue Harvey Gaskell, qui est actuellement en prison pour avoir accidentellement tué la mère de Sam Blakeman, Natasha.

Prenant l’argent pour de la culpabilité après qu’Harvey ait rencontré Sam en prison, Nick se rend vite compte qu’il y a beaucoup plus de conditions attachées, en particulier avec la nouvelle arrivée du père de Jacob Hay, Damon.

Nick peut-il cacher la vérité à Leanne ou cela pourrait-il être la fin de leur relation ?

Également sur les pavés ce Noël, Summer Spellman commence à craindre son avenir après avoir accepté d’être la mère porteuse de Mike et Esther Hargrave.

Dans les scènes à venir, Summer fait face non seulement à ses propres doutes sur la grossesse et son diabète, mais aussi à ceux de sa famille. Peut-elle remonter le temps ?

D’autres spoilers festifs voient si Sean Tully et Laurence Reeves cimentent leur relation malgré les meilleurs efforts de Todd Grimshaw pour se mettre entre eux.

De plus, George Shuttleworth rattrapera-t-il Eileen Grimshaw après son échec épique de cadeau de cercueil l’année dernière et le cadeau de Sally à Tim pourra-t-il rétablir la paix et l’harmonie chez les Metcalfes?

TVI

Le meurtrier Stephen cherche désespérément à couvrir ses traces[/caption] TVI

Summer commence à craindre son avenir après avoir accepté d’être une mère porteuse[/caption]

Coronation Street continue les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV.