Spoilers de Love Island: Liberty horrifiée après avoir laissé échapper qu’elle AIME Jake dans une gaffe maladroite

Liberty Poole de LOVE Island est horrifiée après avoir laissé échapper qu’elle AIME Jake Cornish dans une gaffe maladroite ce soir.

La serveuse de Nandos, 21 ans, est tombée follement amoureuse de l’ingénieur des eaux, 24 ans, depuis qu’elle s’est couplée le premier jour.

Liberty Poole avoue qu’elle aime Jake Cornish ce soir dans l’émission[/caption]

La belle blonde se tourne vers Faye après ses aveux dans l’embarras[/caption]

Mais lors de l’épisode de ce soir de l’émission ITV2, Liberty avoue son amour éternel au beau gosse… par accident.

Alors que tous les insulaires sont assis autour du feu de camp dans leurs costumes de la fête des années 70 d’hier soir, elle dit: « Bébé, je t’aime mais tu me donnes la piqûre. »

« Merde. Est-ce que je viens de dire ça », dit-elle quelques instants plus tard à sa copine Faye Winter.

Clairement content de ce qu’il a entendu, le beau gosse crie au reste de la villa : « Oh mon Dieu. As-tu entendu ce qu’elle vient de dire ?

ZONE AMI?

Le couple aborde la situation le lendemain matin pendant le petit-déjeuner.

Liberty essaie de comprendre que ce n’est pas grave et avoue : « Ça vient de s’échapper. Je dis ça à mes potes.

Mais un Jake peu impressionné répond : « Suis-je juste ton pote ?

A quoi Liberty répond : « Non !

Ailleurs dans l’épisode, un garçon et une fille sont largués de l’île.

Lucinda Strafford Chloe Burrows, AJ Bunker, Danny Bibby, Teddy Soares et Toby Aromolaran ont été élus les moins préférés du public.

Et leur avenir dans la série est entre les mains des Islanders.

Millie reçoit un texto qui dit : « Millie, Liberty, Kaz et Faye. Vous devez maintenant décider quel garçon jeter de l’île.

Quelques secondes plus tard, Aaron en reçoit un et il lit au reste de la bande : « Aaron, Liam, Jake et Hugo. Vous devez maintenant décider quelle fille vider.

Bien que la villa ait perdu deux insulaires, ils en ont gagné trois autres.

Abigail Rawlings, Georgia Townend et Tyler Cruickshank feront leur première apparition en tant que nouvelles bombes.

L’agent immobilier Tyler dit clairement qu’il aime la fille célibataire Kaz Kamwi, tandis que le directeur marketing Georgia n’a aucun problème à dire à Hugo qu’il est l’homme qu’il lui faut.

Mais la tatoueuse Abigail garde ses cartes près de sa poitrine… sur qui a-t-elle l’œil ?

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2

D’après vous, qui partira ce soir ?[/caption]

Tyler, Georgia et Abigail sont les dernières bombes[/caption]