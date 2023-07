Spoilers de Love Island: Kady et Molly dans un affrontement furieux après que la star ait révélé un «énorme secret» sur la relation avec Zach

Kady McDermott et Molly Marsh de LOVE Island s’affrontent après que la star a révélé un « énorme secret » sur sa relation avec Zachariah Noble.

Le couple n’est plus le meilleur des amis depuis que Kady est entrée dans la villa comme une bombe et a volé l’homme de Molly, Zach, ce qui signifie que Molly a été renvoyée chez elle.

TVI

Les choses deviennent gênantes entre Kady, Molly et Zach ce soir[/caption] TVI

Kady fait la révélation ce soir[/caption]

La villa a été choquée lorsque Molly est revenue quelques jours plus tard aux côtés des filles de Casa Amor – et Zach a décidé qu’il ne s’intéressait qu’à Molly et s’est recoupé avec elle.

Kady est retournée seule à la villa et maintenant elle a commencé à connaître Ouzy See.

Au cours de l’épisode de Love Island de ce soir, les choses semblent très glaciales entre Kady, Molly et Zach lorsqu’elle lâche une énorme bombe.

« Eh bien, applaudissons une journée mouvementée, une bonne journée, des gens formidables, des opinions honnêtes et peut-être des opinions moins honnêtes, passons une bonne nuit », dit Kady à tous les insulaires à l’extérieur.

Alors que le gang lève ses verres pour applaudir tout le monde, Kady ajoute: « Félicitations également à Zach et Molly d’avoir été officiellement fermés. »

Une Molly peu impressionnée secoue la tête et Zach ajoute: « Wow, quel acclamations… Je n’encourage même pas ça. »

Le reste des insulaires ont été choqués par la révélation.

Kady leur dit : « Non ! Ils ont été officiellement fermés… »

Zach a dit « Je n’encourage même pas ça, encore. »

Molly est intervenue: « Oui, nous avons eu la conversation, elle vient de l’évoquer. »

Kady a dit: « J’étais juste gentil! »

« Ouais merci bébé, » répondit Molly.

Plus tôt dans la journée, The Sun a révélé que quatre stars populaires de Love Island avaient été exclues de la série.

Après le vote des téléspectateurs d’hier soir, quatre favoris ont obtenu la botte aux petites heures du matin, envoyant des ondes de choc à travers la villa.

Le drame commencera à se jouer dans l’épisode de ce soir, avec des stars fondant en larmes à cause de la double expulsion choquante.

Un initié a déclaré au Sun: «Les insulaires ont été complètement ébahis par le vote et les émotions ont été très vives autour du foyer.

« Tout était très tendu et il y avait aussi beaucoup de larmes parce que tout le monde était tellement choqué. Ce sera un épisode incontournable.