Spoilers de Love Island: Hugo a encore explosé ce soir alors que Toby enrage « votre opinion n’a pas d’importance pour moi »

Hugo et Toby de LOVE Island en viennent à nouveau aux mains ce soir, avec Toby enragé: « Votre opinion n’a pas d’importance pour moi » dans une confrontation enflammée.

Le premier regard de l’émission de rencontres ITV2 a taquiné encore plus de drame dans la villa de Majorque après qu’Hugo ait provoqué des ondes de choc avec son discours de recouplage.

2 Toby affronte encore Hugo ce soir

2 Il dit que son opinion « n’a pas d’importance »

Le professeur d’éducation physique de 22 ans a profité de l’occasion pour s’en prendre au comportement de Toby envers l’ex Chloé alors qu’il l’a sauvée du largage.

Inutile de dire que ses mots ont ébouriffé les plumes – et Toby est toujours furieux tout ce temps plus tard.

Dans une scène de ce soir, le footballeur semi-pro appelle Hugo pour une conversation, où ce dernier tente de s’expliquer.

Il dit: « Pour moi, la famille – les frères – ils s’appellent quand ils ont tort, je pense que vous avez tort. »

Vous avez essayé de m’embarrasser. Toby

Toby argumente : « Tu aurais pu faire ça en privé, tu as essayé de m’embarrasser, tu as mal agi et je ne te ferais jamais ça. »

Admettant qu’ils ne seraient « jamais d’accord », Hugo dit ensuite qu’il espère que la nouvelle partenaire de Toby, Abigail, ne sera pas la troisième qu’il abandonnera quand quelqu’un de nouveau arrivera.

Toby répond : « J’essaye juste de trouver l’amour, tu peux avoir ton jugement mais ton opinion n’a plus vraiment d’importance pour moi. »

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Ailleurs dans le teaser, le gang est montré en train de profiter d’un défi sportif – et Hugo ne peut s’empêcher de faire une autre remarque lorsqu’il affronte Toby, commentant qu’il « aime un jeu ».

Plus tard, deux insulaires sont largués de l’île à la suite du résultat du vote du public, qui a exhorté les fans à voter pour leur couple préféré.

Celui qui est en bas risque d’être expulsé, Toby et Abigail, et Kaz et Tyler étant exemptés.

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)