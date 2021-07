Spoilers de Love Island: Faye & Liam ET Kaz & Toby partagent leur premier baiser en dehors d’une tâche alors que les relations s’échauffent

Les stars de LOVE Island font monter la température dans l’épisode de ce soir avec Faye Winter et Liam Reardon et Kaz Kamwi et Toby Aromolaran s’embrassant.

Pendant ce temps, Jake Cornish et Liberty Poole passent une nuit privée au Hideaway.

Faye Winter et Liam Reardon partagent leur premier vrai baiser sur Love Island[/caption]

Tout d’abord, Liam fait un pas vers Faye après qu’ils se soient embrassés pendant le défi de dimanche soir, en disant: « Quand tu m’as embrassé plus tôt, ma bouche était pleine de bave. »

Elle a répondu : « Oh mon Dieu, non. J’avais tout dans le nez. Je me suis dit : « C’est vraiment attirant ».

Il lui a dit : « C’était un baiser gluant. Voulez-vous l’essayer à nouveau ? »

Elle a plaisanté: « Oh, c’est comme ça que tu vas faire? » avant de l’embrasser pour de vrai cette fois.

Le couple a eu un tête-à-tête au bord de la piscine – avant de partager un baiser[/caption]

Kaz Kamwi et Toby Aromolaran se rapprochent plus que jamais ce soir[/caption]

Il lui a dit: « J’ai peur de tout embrasser et de plonger »[/caption]





Ailleurs, Kaz a aidé Toby à passer au niveau supérieur dans leur relation après avoir expliqué qu’il avait été « off » avec elle récemment.

Il a expliqué: «Je me suis presque retenu parce que je réfléchis trop à des choses que je n’ai pas besoin de trop penser. J’ai peur de tout embrasser et de plonger, parce que je ne suis pas sûr de mes sentiments.

« J’ai peur de blesser tes sentiments. La dernière chose que je veux, c’est te faire du mal. Mais si je continue à penser comme ça, nous n’allons jamais passer à l’étape suivante.

Elle a dit: « Alors, êtes-vous debout sur le bord ou sautez-vous dedans? »

Liberty et Jake sont également prêts à devenir torrides avec une nuit au Hideaway[/caption]

Le couple est envoyé dans la chambre secrète spéciale de la villa lors de l’émission de ce soir[/caption]

Toby a répondu : « Je saute la tête la première ! J’aime apprendre à te connaître, juste me détendre avec toi » – avant qu’ils ne s’embrassent

S’exprimant plus tard dans le Beach Hut, Kaz a déclaré: «Je me sens vraiment bien. Maintenant, nous avons enfin passé le carrefour et c’était un bon baiser.

« J’ai eu des papillons, un peu. Je suis excité maintenant que nous continuions d’aller de l’avant.

Love Island revient ce soir à 21h sur ITV2 et ITV Hub