Spoilers de Love Island 2021 – Millie dit à Liam de « s’habituer à dormir ailleurs » alors qu’elle reste provocante

Millie de Love Island 2021 restera provocante ce soir après avoir abandonné Liam, l’avertissant qu’il ne retournera pas dans son lit.

Liam se réveille dans le lit de jour après que Millie l’ait expulsé suite à sa bombe en tête-à-tête avec Lillie à propos de Casa Amor.

En lui demandant comment il a dormi, Liam dit à Millie : « J’ai passé une nuit terrible. »

Millie répond: « Ah, c’est bien. » Elle dit alors franchement à son ex : « Habituez-vous à dormir dehors… ailleurs qu’ici.

Pendant ce temps, Faye laisse tomber Sam ce soir alors que sa première flamme, Teddy, est de retour dans la villa.

Elle lui dit: «Évidemment, Teddy est revenu et ça a été super difficile de le voir autour et de ne pas vouloir aller lui parler et ne pas vouloir faire ça et être sur la même longueur d’onde qu’avant. Sans cette carte postale, je ne serais pas dans cette situation.

Ailleurs, Toby est sur le point de révéler qu’il aime toujours Chloé… ce qui voit Dale devenir un ami.

