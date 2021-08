Spoilers de Love Island 2021 – Les fans sous le choc alors que Toby CONFÈRE ses sentiments pour Chloé alors qu’elle et Faye friendzone Sam & Dale

FAYE et Chloe seront FRIENDZONE Sam et Dale – et Toby est sur le point de révéler qu’il aime toujours Chloe alors que Love Island 2021 devient plus juteux de jour en jour.

L’épisode de l’émission de dimanche soir a vu CINQ insulaires fondre en larmes alors qu’ils luttaient pour se réconcilier avec le dernier recouplage.

Kaz, Abigail, Faye, Millie et Liam ont tous été vus en train de sangloter – avec Millie particulièrement délicate après avoir quitté la villa pour une conversation en tête-à-tête avec sa rivale amoureuse Lillie.

Là, la bombe blonde a horrifié les téléspectateurs avec une confession classée X sur les bouffonneries de Liam dans la chambre à coucher de la Casa Amor avant qu’il ne retourne avec son partenaire Millie célibataire vendredi, ce qui a conduit Millie à mettre officiellement fin à leur relation dans une conversation franche.

Et dans l’épisode de ce soir, Faye laisse tomber Sam alors que sa première flamme, Teddy, est de retour dans la villa.

Elle lui dit: «Évidemment, Teddy est revenu et ça a été super difficile de le voir autour et de ne pas vouloir aller lui parler et ne pas vouloir faire ça et être sur la même longueur d’onde qu’avant. Sans cette carte postale, je ne serais pas dans cette situation.

Lisez notre blog en direct Love Island pour les toutes dernières mises à jour sur l’émission..