Spoilers de la série 13 de Call The Midwife : les nonnes « abandonnent » Poplar pour un voyage avec une mère mystérieuse lors d’un bouleversement majeur du tournage

DANS Un aperçu des coulisses de la nouvelle saison de Call the Midwife, les producteurs laissent entendre que certaines religieuses pourraient « abandonner » Poplar pour voyager plus loin avec une mère mystérieuse.

Un cliché du tournage montre l’infirmière Phyllis Crane et Miss Higgins loin de la crasse et de l’agitation de l’Est de Londres alors qu’elles lient les bras à une femme enceinte inconnue.

Une nouvelle saison de Call the Midwife est actuellement en tournage

Une photo des coulisses faisait allusion à certains acteurs quittant Poplar pour la côte.

Sur la photo, le trio fait face à une voie ferrée au bord de la mer, avec des vagues qui s’écrasent en arrière-plan.

La future maman semble prête à éclater car elle est soutenue par les deux acteurs réguliers.

L’infirmière Crane et la réceptionniste bien-aimée du médecin généraliste ont également des sacs de voyage suspendus à leurs bras libres.

Les patrons de la série ont publié le cliché sur Instagram et ont révélé un peu la journée de tournage de l’équipe dans le Sussex – mais la raison de l’excursion restera un mystère jusqu’à la sortie de la nouvelle saison.

La légende disait : « DERNIER : Les non-natuns bravent le bord de mer britannique !

« Qu’avons-nous ici ?? Nurse Crane et Miss Higgins ont-elles abandonné Poplar pour les délices de la Riviera anglaise ? Et qui est cette jeune future maman dont ils s’occupent… ?

« La semaine dernière, notre équipe a fait une excursion spéciale loin des rues enfumées de l’East End des années 60 pour filmer dans l’air frais de la côte du Sussex.

« Le temps était… eh bien, comme on peut s’y attendre en Angleterre en septembre – ensoleillé, pluvieux, orageux, lumineux, froid et chaud en une seule journée !!!! Mais notre équipe intrépide en a tiré le meilleur parti et tous se sont bien amusés !

« Cette séquence était pour l’épisode 5 de la saison 13…. ce qui veut dire que nous nous précipitons dans le tournage de la prochaine série ! Il ne reste plus que trois épisodes à filmer après celui-ci. Les vents d’automne soufflaient sur la plage et la lumière se rapprochait beaucoup plus tôt – ce qui nous disait qu’il ne serait pas trop long d’attendre maintenant notre tout nouvel épisode de Noël !!!”

Ils ont également fait savoir aux fans enthousiastes la date de diffusion de la saison 13, ajoutant : « Call the Midwife revient avec un nouveau spécial de Noël et la série 13 en 2024. »

Un haricot vif a répondu : « J’ai hâte ! Miss Higgins et Nurse Crane sont mon duo préféré.

Un autre a ajouté : « Tellement excité pour une autre saison !!!! J’espère que ce spectacle ne se terminera jamais. C’est tellement intemporel.

Et un observateur aux yeux d’aigle a souligné : « Intéressant qu’ils portent tous les deux leur uniforme de Cubs… »