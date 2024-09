Spoilers de Days of Our Lives du 23 septembre 2024 au 4 octobre 2024

Nous avons les dernières Des jours de nos vies Spoilers du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre. Jada prend conscience de quelque chose à propos de Connie, tandis que Maggie apprend une nouvelle stupéfiante. De plus, Sarah révèle ce dont elle se souvient de la nuit de l’accident. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce drame et sur les autres événements à venir à Salem…

Des jours de nos vies spoilers semaine du 23 septembre :

Des jours de nos vies spoilers du lundi 23 septembre :

Comment Gabi va-t-elle montrer sa reconnaissance à EJ pour ses récents actes héroïques ? Serait-ce le début de quelque chose qu’aucun des deux n’attendait ?

Ava, elle aussi, se sent reconnaissante et le fait comprendre en prenant soin de Stefan.

Comme d’habitude dans les feuilletons, la police est la dernière à être au courant. Dans ce cas, c’est Jada qui comprend enfin que Connie est… eh bien, complètement folle !

Paulina est prête à faire un changement majeur en suggérant que Melinda prenne la place d’EJ !

Malgré tout ce qui se passe concernant Corps et âmeJohnny et Chanel se réservent un peu de temps pour une petite histoire d’amour. Et vu ce qui va suivre, c’est une bonne chose… car les ennuis ne tardent pas à arriver !

Des jours de nos vies spoilers du mardi 24 septembre :

Faites appel à l’équipe glamour, car il est temps pour le Corps et âme casting pour faire un shooting photo !

Chanel découvre que certaines de ses prochaines scènes dans le feuilleton vont l’impliquer dans des relations intimes avec Alex. Pendant ce temps, il y a un affrontement en coulisses entre les co-stars Bonnie et Hattie. Quelqu’un nous apporte le pop-corn !

Léo va avoir du pain sur la planche lorsque Johnny viendra le voir pour apporter quelques modifications aux scripts.

Des jours de nos vies spoilers du mercredi 25 septembre :

Sophia se rapproche définitivement de Tate. Mais pas si Holly, qui vient l’interrompre, peut l’arrêter !

Brady et Eric trouvent le temps de se mettre au courant de ce qui se passe dans leur vie.

Fiona, qui a la fâcheuse habitude de laisser tomber des bombes de vérité sur des personnes inattendues, fait exactement cela avec Maggie !

Sarah essaie de convaincre Xander de ne pas poursuivre Brady… encore une fois. (J’espère qu’elle a réussi à convaincre un membre du personnel de jeter sa batte de baseball !)

Des jours de nos vies spoilers du jeudi 26 septembre :

Nicole n’est peut-être plus là, mais cela n’empêchera pas EJ et Eric de s’affronter. Cette fois, c’est Holly qui est à l’origine de tout ça.

Que ressentira Sarah lorsque Xander admettra à contrecœur ses intentions ?

Brady est drogué, mais par qui ?

Holly est en train de fouiner un peu quand, oups, elle est surprise en flagrant délit par Tate !

Des jours de nos vies spoilers du vendredi 27 septembre :

Vous vous souvenez de la fois où nous avions prévenu Johnny et Chanel que leur relation risquait d’être difficile ? Eh bien, ils sont arrivés, car elle fait clairement comprendre qu’elle n’est pas du tout contente que son mari ait agi dans son dos pour faire modifier les scripts !

Johnny aimerait peut-être savoir qu’Alex ne pense pas du tout à Stéphanie. En fait, il passe du temps de qualité avec Stéphanie !

Après une rencontre plutôt inhabituelle, Brady informe Eric de ce qui s’est passé.

Sarah se souvient de quelque chose à propos de la nuit de l’accident et le dit à la seule personne à qui elle ne devrait probablement pas penser : Fiona !

Et jetez un œil à notre galerie ci-dessous remplie d’opinions impopulaires de fans entourant certains résidents de Salem.

— Richard Simms/Amy Mistretta