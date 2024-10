Spoilers de Days of Our Lives du 21 octobre 2024 au 1er novembre 2024

Nous avons la dernière Les jours de nos vies spoilers du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre. La vérité éclate et Chad est choqué au-delà de toute croyance d’apprendre qu’Abigail est une fraude. De plus, Johnny est durement touché lorsqu’il découvre Chanel et Alex, Nancy revient à Salem essaie de trouver un emploi à Chloé, et EJ tente de mettre Fiona dans un coin. Continuez à lire pour cela et plus encore…

Les jours de nos vies semaine des spoilers du 21 octobre :

Les jours de nos vies spoilers du lundi 21 octobre :

Chad est sur le point d’avoir le cœur arraché alors que la vérité sur « Abigail » est enfin révélée.

Lorsque Marlena et Kayla s’assoient pour se retrouver, l’un des sujets les plus brûlants concerne les sentiments de Kristen pour (oserons-nous dire « obsession pour » ?) Brady.

En parlant de Brady, il rend visite à Sarah et précise qu’il ne lui reproche pas ce qui s’est passé entre eux.

Alex voudra peut-être y réfléchir à deux fois avant d’accepter l’offre qu’il est sur le point de recevoir. Pourquoi? Eh bien, ça vient de Kristen, et cela seul le rend potentiellement dangereux !

Les jours de nos vies spoilers du mardi 22 octobre :

Justin et Alex discutent longuement du travail du jeune homme, sans parler de sa relation et de ses sentiments pour Stéphanie. En même temps, Jada a quelques conseils à donner à Steph concernant ses sentiments pour le beau gosse.

Nancy a toujours eu un talent pour le dramatique, il n’est donc pas surprenant que sa fille espère devenir actrice. Mais Bonnie sera-t-elle capable d’aider Joy à décrocher un rôle dans Corps et âme?

Pourquoi Johnny ment-il à sa femme ?!?

Les jours de nos vies spoilers du mercredi 23 octobre :

Marlena soupçonne que quelque chose ne va pas chez Johnny. Mais parviendra-t-elle à le convaincre de s’ouvrir ?

Le sujet du sexe sur le tournage de Corps et âme devient un sujet brûlant lorsque Léo s’assoit pour discuter avec Stéphanie et Paulina !

Johnny sera surpris si les plans d’Alex et Chanel se déroulent comme prévu. (Là encore, à quelle fréquence que ça arrive à Salem !)

Bonnie remplace Nancy en convainquant Abe qu’il devrait permettre à Joy d’auditionner pour un rôle.

Les jours de nos vies spoilers du jeudi 24 octobre :

Johnny est à la fois choqué et mortifié par ce qu’il apprend sur Chanel et Alex. Pendant ce temps, Paulina prend Abe à partie, affirmant que c’est lui qui est la raison pour laquelle sa fille a des problèmes conjugaux !

La tête de Stéphanie est sur le billot. Alex pourra-t-il convaincre Kate de ne pas baisser la hache ?

Souvenez-vous de la malédiction qu’Hattie a lancée Corps et âme? Léo le fait… et il dit à Bonnie que cela devient réalité !

Les jours de nos vies spoilers du vendredi 25 octobre :

Le mariage de Stefan et Gabi est sur le point de se terminer par un divorce. Ou peut-être pas, étant donné que l’un d’eux a des doutes. Kristen sera-t-elle capable d’aider à sauver ce mariage troublé ?

Alex réfléchit encore à l’offre de Kristen, mais son père et sa femme disent qu’il devrait y réfléchir à deux fois !

Fiona est peut-être dans une position difficile, mais permettra-t-elle à EJ de lui tordre le bras ?

— Richard Simms/Amy Mistretta