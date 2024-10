Spoilers de Days of our Lives du 15 octobre : Alex s’en prend à Fiona

Les jours de nos vies Les spoilers du mardi 15 octobre ont finalement laissé Alex condamner sa mère pour l’accident de Sarah, tandis que Brady est reconnaissant pour sa liberté – mais remercie une personne surprenante.

Maman est la parole

Alex (Paul Telfer) était prêt à battre Brady (Eric Martsolf) à mort avec une batte de baseball quand il pensait que c’était l’ivrogne hors du wagon qui avait écrasé et paralysé Sarah (Linsey Godfrey). Que fera-t-il quand la vérité, que c’est sa mère, Fiona (Serena Scott Thomas) qui ne l’ignore vraiment pas, éclatera ? Nous soupçonnons qu’il y aura des froncements de sourcils, des cris, des désaveuments et des larmes. Mais la batte de baseball restera dans l’abri.

Mon héros

Kristen (Stacy Haiduk) allait éviter à Brady une peine de prison en faisant chanter Alex : demandez à Sarah d’abandonner les charges retenues contre Brady, et Kristen leur donnera la formule du Dr Rolf pour soigner sa colonne vertébrale endommagée. C’était un plan infaillible ! Jusqu’à ce que cet imbécile, Eric (Greg Vaughan), aille de l’avant et découvre la vérité sans les machinations de Kristen. Maintenant, Brady ne remerciera jamais assez son frère – laissant Kristen dans le froid.

Regardez de plus près

Johnny (Carson Boatman) a surpris Alex (Robert Scott Wilson) en train de faire l’amour – au travail, dans une pièce non verrouillée – et Johnny a naturellement supposé qu’Alex avait des relations sexuelles avec Chanel (Raven Bowens). Après tout, la femme de Johnny est la femme la plus sexy de tous les temps ; tous les hommes veulent ce que Johnny a, et Alex ne pourrait pas avoir d’yeux pour une autre femme.

Johnny s’apprête à confronter Chanel à propos de son infidélité (n’a-t-elle, à aucun moment depuis ce jour, mentionné à Johnny qu’elle avait passé l’après-midi à l’hôpital avec Kayla [Mary Beth Evans]se faire soigner pour des spasmes du dos ?), alors que nous posons la question terriblement impolie, terriblement réactionnaire et terriblement politiquement incorrecte, mais… Johnny n’est-il pas au courant d’une différence clé entre Chanel et la femme avec laquelle Alex avait couché, qui est évidente sur vue?

Tu dois avoir des amis

Et pendant que Johnny s’en va à moitié armé, Alex et la femme avec qui il a vraiment couché, Stephanie (Abigail Klein), discutent du fait qu’ils ne sont encore que des amis. Cela… ce qui se passait… ne voulait rien dire. Droite?