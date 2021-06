Spoilers de Coronation Street: Yasmeen Nazir enfin libérée du contrôle de Geoff alors qu’elle trouve un moyen de payer ses dettes

YASMEEN Nazir se libère enfin du contrôle de son défunt mari Geoff Metcalfe alors qu’elle trouve un moyen de rembourser ses dettes.

Le chef – qui est joué par l’actrice Shelley King dans le feuilleton ITV – a été maltraité par Geoff dans une histoire de contrôle coercitif controversée et déchirante l’année dernière.

Alya révèle que la banque a accepté de reprendre possession du centre communautaire[/caption]

Le complot a connu une conclusion épique en décembre lorsque Geoff est tombé d’un toit alors qu’il poursuivait Yasmeen – et est tombé à mort.

Cependant, il est vite devenu clair que le cauchemar de Yasmeen était loin d’être terminé lorsqu’elle a réalisé que Geoff l’avait laissée endettée jusqu’aux yeux.

La semaine prochaine, Alya révèle que la banque a accepté de reprendre possession du centre communautaire, ce qui signifie que Yasmeen peut rembourser ses dettes.

Les téléspectateurs de Corrie savent que le contrôle de Geoff a forcé Yasmeen à contracter un certain nombre de prêts énormes pour lui avant sa mort.

Yasmeen se rend compte qu’elle sera enfin libérée du contrôle de Geoff maintenant qu’elle peut rembourser ses dettes[/caption]

Yasmeen a subi des attaques de panique après la mort de son agresseur Geoff[/caption]

Yasmeen a atteint le point de rupture lorsqu’elle a reçu un jugement du tribunal de comté, de plus en plus convaincue qu’elle serait renvoyée en prison.

Lorsque Tim a appelé Speed ​​Daal avec les papiers pour le transfert des actifs de Geoff, Yasmeen a subi une attaque de panique.





Yasmeen a insisté auprès de Tim et Alya sur le fait qu’elle ne voulait pas de Speed ​​Daal ou de sa maison car elle serait bientôt de retour en prison de toute façon – et s’est enfuie.

Les choses n’ont fait qu’empirer lorsque Yasmeen s’est enfermée dans sa maison, serrant sa poitrine et tombant au sol alors qu’elle luttait pour respirer.

Alya a suivi et a commencé à frapper fort à la porte quand elle a réalisé que Yasmeen l’avait verrouillée, suppliant sa grand-mère de la laisser entrer.

Plus tard, à l’hôpital, Alya et Elaine ont regardé Yasmeen dans son lit d’hôpital et ont craint qu’elle ne se remette jamais de son épreuve de violence.