Spoilers de Coronation Street: Tyrone Dobbs prend un engagement majeur envers Alina Pop

TYRONE Dobbs prend un énorme engagement choc avec Alina Pop la semaine prochaine à Coronation Street.

Le mécanicien – qui est joué par Alan Halsall dans le feuilleton ITV – a quitté sa maison familiale et a quitté son partenaire de longue date Fiz Stape après être tombé amoureux d’Alina.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Alina confier à Tyrone qu’elle n’est pas prête à chercher un nouvel appartement car le salon lui rappelle son petit ami décédé Seb.

Tyrone est compréhensif et s’inquiète plus tard lorsque Debbie annonce qu’elle vend le salon et veut les sortir.

Tyrone se demande comment il va annoncer la nouvelle à Alina en deuil.

Plus tard, Debbie rencontre Tyrone et lui propose le premier refus sur le salon s’il veut l’acheter.

Tyrone rassemble le courage et demande à Kevin s’il envisagerait de lui prêter de l’argent pour un dépôt sur l’appartement.

Pendant ce temps, Fiz continue de se débattre suite à la décision de Tyrone de passer à autre chose avec Alina et déverse son cœur à Jenny.









Alina révèle à Emma qu’elle et Tyrone envisagent d’acheter l’appartement, mais qu’elle peut y rester aussi longtemps qu’elle le souhaite.

Plus tard, Emma y met le pied lorsqu’elle révèle le plan d’Alina et Tyrone à Fiz.

Comment va-t-elle réagir?