Spoilers de Coronation Street: Todd Grimshaw vole les funérailles d’un sans-abri à cause du chantage de Will

Todd Grimshaw de CORONATION Street atteint un nouveau creux alors qu’il vole le fonds funéraire d’un sans-abri.

Todd (Gareth Pierce) est en guerre contre Will (Ben Hackett) et son chantage alors que Will menace de révéler leur passé.

ITV

Will demande de l’argent à Todd[/caption]

Todd a fait semblant de ne pas connaître Will quand il est arrivé mais Todd a ordonné à Will de tromper la maison de Billy.

Will menace de tout dire à Billy et Summer à moins qu’il ne le paie.

Todd lui a donné 600 £, mais cela n’a pas suffi, ce qui a conduit Will à se présenter à Summer et à effrayer Todd.

Cela amène Todd à prendre des mesures désespérées et à voler de l’argent à un client.

ITV

Todd a caché de l’argent disparaît[/caption]

Andy le binman appelle les pompes funèbres et remet à Todd 7 000 £ en espèces, explique qu’un vendeur local de Big Issue, Matty, est décédé et qu’ils ont eu un fouet-

tournée pour ses funérailles.

Avec Andy parti, Todd met 2 000 £ dans la caisse et fourre les 5 000 £ restants dans

une urne en marbre.

Todd raconte à George les funérailles de Matty, comment il a été ému par son sort et a accepté de faire des funérailles de 7 000 £ pour 2 000 £, car c’est tout ce qu’ils ont réussi à collecter.

Todd est horrifié lorsqu’il découvre que le frère du défunt, M. Hendricks, a récupéré l’urne en marbre.





ITV

Will fait chanter Todd[/caption]

M. Hendricks rend l’urne aux pompes funèbres, mais lorsque Todd vérifie l’urne, il constate que l’argent est parti et exige que M. Hendricks lui rende les 5 000 £.

M. Hendricks rit au nez et s’en va.

Pendant ce temps, Billy convoque Todd, Summer et Will au bistrot et leur dit qu’il fait la fête car il a eu le feu vert pour dépenser 7 000 £ en chaleur

pompe pour la maison de transition.

Will coince Todd et suggère que s’il se bat pour de l’argent, il devrait le voler à Billy, est-ce que Todd écoutera son maître chanteur ?

Document de presse ITV

Todd et Billy sont fiancés après avoir tous deux proposé[/caption]





Billy et Todd sont actuellement fiancés.

L’ex de Billy, Paul Foreman, est sur Todd et ses plans, mais Todd est convaincu que Billy Paul est simplement jaloux de leurs fiançailles.

Ou va-t-il gagner la guerre entre Paul et Todd ?

Billy découvrira-t-il les mensonges de Todd avant qu’ils ne descendent l’allée ?