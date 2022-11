Spoilers de Coronation Street: Todd Grimshaw surpris avec l’ex Laurence de Sean Tully

IL y a un drame sur les pavés de Coronation Street à venir car il semble qu’un tout nouveau triangle amoureux se forme – mais est-ce que tout est comme il semble ?

Sean Tully sera de plus en plus inquiet dans les scènes à venir quand il pense que Todd Grimshaw l’a trahi en se faufilant avec son ex Laurence.

Tout commence lorsque le fils de Sean, Dylan, dit à Todd que depuis la rupture de son père avec Laurence, il ne l’a pas laissé seul et il devient de plus en plus frustré que Sean s’énerve.

Tenant compte de ces informations, Todd fait de son mieux pour essayer de réunir Sean et Laurence.

Il dit à Sean qu’il ne devrait pas abandonner son ancien amant.

En tant que tel, il ne faut pas longtemps avant que Sean ne laisse un message vocal saisissant à Laurence.

Plus tard, Laurence se présente ivre chez les Rovers où il informe Todd du message que Sean lui a laissé.

Laurence confie alors à Todd qu’il aime vraiment Sean et aimerait que le couple s’entraîne.

Dans son état d’ébriété, Todd lui conseille de rentrer chez lui et il aide à mettre Laurence à l’arrière d’un taxi, mais il y a des yeux sur Todd.

Sa mère, Eileen, voit Todd faire monter Laurence dans le taxi mais qu’a-t-elle vu exactement ?





Todd est alors obligé de prouver son innocence en affirmant à Sean qu’il ne se passe rien entre lui et son ex et qu’il l’aidait simplement à rentrer chez lui, mais cela ne plaît pas au barman qui ne croit pas à ce que Todd lui dit.

Laurence arrive bientôt et est déterminée à discuter avec Sean et à arranger les choses, mais reste stupéfaite lorsqu’il est accusé d’être avec Todd dans le dos de Sean.

Daisy s’empresse de dire à Sean que ce que Todd dit est vrai et qu’il l’aidait juste à rentrer chez lui, Sean est vidé.

Il est dévasté de penser qu’il a gâché sa dernière chance avec Laurence.

Que se passera-t-il ensuite entre la paire?

Coronation Street sera diffusé la semaine prochaine les dimanche, lundi, mardi et mercredi sur ITV.