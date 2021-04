TODD ​​Grimshaw est limogé des Undertakers après avoir fouillé le paquet funéraire le plus cher à un veuf en deuil la semaine prochaine à Coronation Street.

Todd retrouvera son emploi lorsqu’il montrera un côté plus vulnérable après avoir été contraint de faire face à son passé tragique dans le feuilleton ITV la semaine prochaine.

Les téléspectateurs verront Todd examiner les chiffres et avertir George que les gens sont trop lents à payer leurs factures et qu’il doit être plus dur avec eux.

George balaie les inquiétudes de Todd et lui dit de s’en tenir à son travail.

Plus tard, Eileen écoute Todd téléphoner à un client pour rechercher les paiements funéraires et l’avertit que George n’en sera pas content.

Effectivement, George est horrifié de réaliser que Todd a fait pression sur les clients pour qu’ils obtiennent des dépôts avant que les funérailles n’aient lieu – et décide de les rembourser tous.

Lorsqu’un client appelle les pompes funèbres pour organiser les funérailles de sa femme, Todd lui fouille le paquet le plus cher.

Plus tard, le fils du client se présente et se plaint à George de l’approche impitoyable de Todd.

ITV

George rend son travail à Todd quand il montre un côté plus vulnérable[/caption]

Todd rentre à la maison avec sa queue entre ses jambes et admet à Eileen que George l’a limogé.

Eileen se précipite pour affronter George mais quand il révèle que Todd arnaque des clients vulnérables, Eileen est mortifiée.









George accepte de laisser Todd travailler son préavis de la semaine, expliquant qu’ils ont le corps d’un jeune garçon dans la chapelle du repos et qu’il ferait mieux de montrer un peu de respect.

Todd se souvient de son propre fils lorsque Stuart, un vieux compagnon de son passé, révèle que le jeune acheteur dans la chapelle du repos est son fils.

George est sympathique et, après avoir vu un côté plus doux à Todd, lui propose son travail.