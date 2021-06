Spoilers de Coronation Street: Todd Grimshaw fait chanter par Will pour ses mensonges après avoir proposé à Billy Mayhew

TODD ​​Grimshaw est victime d’un chantage de la part de Will pour ses mensonges la semaine prochaine à Coronation Street après avoir proposé à Billy Mayhew.

Billy est inconscient du fait que Todd a utilisé Will, une fausse victime d’abus, pour saboter sa relation avec Paul.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

ITV

Summer dit à Billy que Paul lui manque[/caption]

Todd a finalement réussi à séparer Billy et Paul lorsqu’il a demandé à Will d’entrer par effraction dans l’appartement de Billy et de tout casser.

L’effraction de Will a causé l’horrible accident de la route de Summer, que Billy a imputé à Paul – et l’a largué.

Dans des scènes qui seront diffusées la semaine prochaine, Paul trouve Summer en train de ruminer à Victoria Garden et lui propose de l’accompagner à son rendez-vous pour le diabète.

Summer dit plus tard à Billy combien la présence de Paul lui manque.

Todd surprend et décide qu’il doit intensifier les choses d’un cran, proposant plus tard à Billy.

Plus tard dans les Rovers, Paul avertit Billy qu’épouser Todd serait une énorme erreur, mais Billy balaie ses inquiétudes et annonce ses fiançailles avec Todd.

Mais quand ils rentrent chez eux, Summer remet à Todd une lettre qu’elle a trouvée sur le porche et il est choqué de lire une sinistre menace selon laquelle ses mensonges vont émerger.

Todd suppose que la note vient de Paul et le menace plus tard de rester à l’écart.

Pendant ce temps, Billy trouve un dépliant d’assistance téléphonique avec un message injurieux griffonné dessus.

Lorsque Todd prétend que Paul est derrière tout ça, Billy affronte son ex perplexe.

Plus tard, Paul montre le dépliant à Gemma et elle affirme que Todd doit cacher quelque chose.

Todd rentre chez lui pour trouver une silhouette encapuchonnée sur le point de faire irruption dans leur appartement.

Pendant ce temps, Paul rencontre Ajay de la ligne d’assistance et l’interroge sur Todd, mais que va-t-il découvrir ?

Plus tard dans la semaine, Will s’approche de Summer et la supplie de l’écouter.

Summer et Will se précipitent dans Speed ​​Daal, où Billy et Todd sont assis, et elle explique que c’est Will qui a fait irruption dans leur appartement.

Billy pardonne à WIll et lui propose de l’aider à trouver un logement.

Paniqué, Todd essaie mais ne parvient pas à obtenir un prêt pour se débarrasser de Will, mais réussira-t-il ?

Lorsque Paul trouve Summer au café avec Will, il confronte Billy et lui dit qu’elle ne devrait pas traîner avec quelqu’un qui l’a presque tuée.

Les mensonges de Todd reviendront-ils le mordre ?









L’acteur Gareth Pierce – qui joue Todd – a récemment révélé que la tromperie de son personnage pourrait être révélée à tout moment.

« Cela est lié au fait qu’il sait qu’il est allé un peu trop loin et qu’il s’est un peu choqué des conséquences de ses actes. Le public a vu une partie de cela et a réalisé à quel point Paul était blessé. Il a donc peur que tout revienne le hanter », a-t-il déclaré. Metro.co.uk.

Il a ajouté: « C’est dans le fond de son esprit maintenant que, même si cela pourrait l’amener là où il veut être, il y a un sentiment de malheur qui plane sur lui et il espère qu’il ne sera pas découvert. »