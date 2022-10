Spoilers de Coronation Street: Tim Metcalfe et Aggie Bailey jouent à un jeu dangereux alors qu’ils se faufilent ensemble

TANT qu’il reste attaché à sa femme Sally, Tim Metcalfe se faufile derrière son dos avec Aggie Bailey.

La paire est encore une fois à rien, la semaine prochaine à Coronation Street, alors que l’infirmière s’assure que son anniversaire se passe bien.

TVI

Que se passe-t-il entre Aggie Bailey et Tim Metcalfe ?[/caption]

TVI

L’infirmier a souvent été présent lorsqu’il avait besoin de soutien au milieu de ses problèmes de santé[/caption]

TVI

Alors que sa femme Sally a souvent été tenue dans l’ignorance[/caption]

Le chauffeur de taxi de Weatherfield Tim (interprété par Joe Duttine) se souvient de son anniversaire de mariage la semaine prochaine.

Heureuse d’aider, Aggie (Lorna Laidlaw) propose d’aller faire du shopping avec lui pour s’assurer qu’il n’achète pas à sa femme Sally (Sally Dynevor) un cadeau qu’elle jugerait sans imagination.

Bien que leur lien soit clairement fort, les deux résidents finissent par mentir sur la façon dont ils ont passé leur temps.

Dans des scènes ultérieures, Ed demande où était Aggie et elle se rend compte qu’elle a déjeuné avec une petite amie au lieu de lui parler du voyage de shopping avec Tim.

Plus d’histoires de Corrie FAIRE LE MORT ? Les fans de Coronation Street sont convaincus que Leo est VIVANT COMMUTATEUR DE SAVON Corrie a choisi la légende d’Emmerdale dans le rôle de l’ex-épouse de DS Gordon Lennox

Tim prétend plus tard avoir oublié son anniversaire de mariage pour tenter de liquider Sally.

Malheureusement, le plan se retourne contre lui et Sally se déchaîne en déchirant sa carte, laissant le n ° 4 en colère.

Cela l’incite à la retrouver, s’excusant abondamment pour sa farce.

Il lui offre ensuite un beau collier pour leur anniversaire.





Sur la lune et en récompense du cadeau attentionné de Tim, Sally décore le n ° 4 comme une grotte romantique et lui prépare un repas spécial pour son anniversaire.

Une fois de plus, Tim se faufile plus tard vers Aggie, lui donnant un collier pour la remercier de l’avoir aidé.

Mais lorsque sa fille Dee-Dee admire le collier, Aggie ne peut s’empêcher de se sentir coupable.

Aggie a été présente pour Tim lorsqu’il avait le plus besoin de soutien, principalement tout au long de ses problèmes de santé – gardant sa femme Sally dans le noir pendant la plupart de ses difficultés.

Récemment, et plus particulièrement suite à la crise cardiaque de James Bailey, les téléspectateurs d’ITV sont devenus convaincus que le couple a couché ensemble et a même une liaison.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Mais alors qu’une liaison potentiellement physique doit être prouvée à d’autres fans de savon, une liaison émotionnelle pourrait s’épanouir entre Aggie et Tim.

Les téléspectateurs peuvent également croire que c’est le pire moment pour Aggie de penser à avoir une liaison, en raison des problèmes de santé de son fils et de l’arrivée de sa fille dans les pavés.

Y a-t-il quelque chose de plus entre Aggie et Tim ?

En savoir plus sur le soleil FAUCHEUSE Découvrez combien de temps vous vivrez – basé sur 8 facteurs surprenants ENVOYÉ Où en sont les acteurs de Hocus Pocus – tir de choc contre un cultivateur de cannabis et querelle toxique

Sally et Ed le découvriront-ils ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Tim fait croire à Sally qu’il a oublié leur anniversaire[/caption]

TVI

Mais il demande aussi l’aide d’Aggie pour acheter un cadeau à Sally[/caption]

TVI

Le couple ment alors sur le fait de passer du temps ensemble – ont-ils quelque chose à cacher ?[/caption]