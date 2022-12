Spoilers de Coronation Street: Summer Spellman reçoit une offre choquante de Mike et Esther douteux

Désespéré pour de l’argent, Summer Spellman a accepté d’être la mère porteuse de Mike et Esther – jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche.

L’adolescente de Coronation Street est rattrapée par ses mensonges la semaine prochaine, mais le couple répond avec une autre offre choquante.

TVI

Summer et Aaron sont acculés la semaine prochaine[/caption]

TVI

Le jeune de 18 ans était prêt à remplacer Mike et Esther[/caption]

TVI

Mais elle a malheureusement fait une fausse couche[/caption]

Alors qu’elle visait initialement à se faire avorter, la jeune fille de dix-huit ans jouée par Harriet Bibby a finalement accepté d’aider Mike et Esther.

Le couple était prêt à lui payer 10 000 £ pour la convaincre de garder le bébé et de les laisser l’élever.

Mais la tragédie a frappé plus tard lorsque Summer a fait une fausse couche, bien qu’elle ait continué à leur faire croire qu’elle était toujours enceinte.

À venir la semaine prochaine sur ITV, Mike et Esther insistent tous les deux pour la déposer à l’hôpital pour son scanner, mais ils acceptent de l’attendre à l’extérieur.

Mais lorsque Summer et son petit ami Aaron Sandford (James Craven) jouent pour le temps à l’hôpital, Mike apparaît soudainement.

Il annonce qu’il devrait assister au scanner avec Summer – forçant le jeune couple à lui dire la vérité sur le bébé.

Comment Mike et Esther vont-ils réagir à la nouvelle ?

Bien que cela reste à voir, Summer rencontrera probablement des problèmes d’argent plus tard alors qu’elle cherche désespérément à récupérer les 10 000 £.

Plus tard, elle a une idée et appelle Billy Mayhew, Todd Grimshaw et Paul Foreman ensemble, révélant qu’elle envisage de voyager avec Aaron.

Summer ajoute ensuite qu’ils auront besoin de 10 000 £ pour mener à bien leurs plans.

Billy, Paul et Todd voient à travers elle et commencent à l’interroger sur ses projets.

Dans les scènes ultérieures, cependant, Mike et Esther proposent une nouvelle offre pour l’été.

Ils conviennent qu’ils seraient prêts à oublier les 10 000 £ et seraient prêts à leur donner plus d’argent à la seule condition que Summer accepte d’être une mère porteuse pour leur bébé.

La situation difficile de Summer ne fait qu’empirer lorsque Billy (Daniel Brocklebank) est déterminé à l’empêcher de suivre le plan à tout prix.

Lorsqu’il essaie de faire la loi, Mike souligne que la décision appartient à Summer et non à lui.

Le vicaire local est plus catégorique que jamais pour empêcher Summer d’être un substitut pour Mike et Esther et révèle qu’il a l’intention d’impliquer la police.

Que fera Summer ?

Connectez-vous à ITV pour en savoir plus.

TVI

On a demandé à Summer d’emménager avec Mike et Esther[/caption]

TVI

Ils lui font une offre choquante la semaine prochaine[/caption]