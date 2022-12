Spoilers de Coronation Street: Summer Spellman en danger alors qu’elle est attirée chez Mike et Esther à Noël

SUMMER Spellman poursuit son plan de maternité de substitution avec Mike et Esther, malgré les mésaventures en cours de route.

Cependant, l’adolescente de Coronation Street jouée par Harriet Bibby se met en danger après avoir été attirée dans leur maison.

TVI

Summer Spellman pourrait être en danger[/caption]

TVI

Elle est attirée dans la maison de Mike et Esther[/caption]

TVI

Pourraient-ils lui cacher un sombre secret ?[/caption]

La jeune femme n’a pas été des plus honnêtes avec le couple et leur a notamment menti après avoir fait une fausse couche.

Mais dans les scènes à venir du feuilleton ITV, Summer appelle chez Mike et Esther et leur tend une enveloppe contenant son salaire.

Esther (représentée par l’ancienne star de Waterloo Road, Vanessa Hehir) cède et invite Summer à entrer.

Elle est touchée par leur gentillesse et dit au couple qu’elle est prête à parler à leur avocat de la maternité de substitution.

Pourtant, lorsque le tuteur de Summer, Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) arrive à la maison après avoir reçu un appel d’Esther, elle est choquée de le voir.

Comment va-t-il réagir à la décision de Summer alors qu’elle est forcée de lui parler ?

Mais il y a des problèmes plus importants pour Summer dans les scènes ultérieures du drame basé à Manchester.

Chez Mike et Esther, Summer ouvre la porte aux huissiers qui commencent à rassembler les affaires du couple.

Elle est horrifiée et quand le couple revient, elle exige de savoir ce qui se passe.

Les trois d’entre eux assistent plus tard à une réunion avec le conseiller en maternité de substitution.

Pendant ce temps, Todd Grimshaw (Gareth Pierce) garde un œil ouvert et confie à Paul Foreman (Peter Ash) qu’il ne croit pas que Mike et Esther soient le couple chrétien qu’ils prétendent être.

En conséquence, l’entrepreneur de pompes funèbres décide de creuser dessus – mais que va-t-il trouver ?

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Le scénario le plus récent de Summer n’a pas convaincu les fans, et ils l’ont même jugé “effrayant” car on lui a offert de l’argent pour porter un bébé pour les paroissiens.

Beaucoup d’entre eux se sont tournés vers les médias sociaux, jurant qu’ils seraient prêts à se déconnecter complètement du feuilleton à cause du scénario.

“Quelqu’un d’autre trouve effrayant cette histoire d’achat de bébé ? !”, avait écrit un téléspectateur sur Twitter.

Une autre avait immédiatement accepté : « J’espère que Summer ne donnera pas son bébé à ce couple. Ils sont tellement effrayants.

Mais qu’est-ce que Mike et Esther pourraient cacher d’autre à Summer ?

Gardent-ils un sombre secret ?

Connectez-vous à ITV pour le savoir.

TVI

Summer a dû dire la vérité sur sa fausse couche[/caption]

TVI

Les événements ont creusé un fossé entre elle et Billy Mayhew[/caption]