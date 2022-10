Spoilers de Coronation Street: Summer et Aaron horrifiés alors qu’un incendie de maison met son père violent à l’hôpital

Le mécanicien stagiaire Aaron Sandford n’a pas la relation la plus saine avec son père violent.

Mais quand la vie d’Eric est en équilibre, le garçon est hors de lui la semaine prochaine à Coronation Street.

Aaron est maltraité par son père alcoolique[/caption]

Mais leur relation pourrait prendre une tournure après qu’Eric se soit retrouvé dans un incendie de maison[/caption]

Aaron est troublé par le fait que son père est à un pouce de sa vie[/caption]

Depuis sa première apparition dans les pavés, l’adolescent incarné par James Craven s’est gardé de lui-même.

C’était jusqu’à ce qu’il devienne un élément avec son compatriote Summer Spellman (joué par Harriet Bibby).

Alors que sa vie est restée quelque peu mystérieuse pendant des mois, il est vite apparu qu’il était maltraité par son père, Eric.

À venir sur ITV, Aaron est bombardé de SMS de son père en colère, incitant sa petite amie Summer à le supplier de ne pas rentrer chez lui par inquiétude.

Au lieu de cela, Billy Mayhew et Todd Grimshaw acceptent de vérifier Eric et ils rapportent simplement qu’il était ivre et en colère.

Plus tard, cependant, la police se présente à l’appartement et Aaron est stupéfait lorsque l’officier lui dit que son père est en fait à l’hôpital après un incendie.

Eric revient quand Aaron lui rend visite dans des scènes ultérieures – avant de souhaiter groggy qu’il n’ait pas survécu.

Aaron a le cœur brisé et se reproche d’avoir laissé son père sans surveillance et sans aucun moyen de le contacter.





Malheureusement, cela incite Aaron à exclure sa petite amie alors que Summer le supplie de la laisser partager son fardeau.

Le jeune est catégorique sur le fait qu’il doit se concentrer sur la prise en charge de son père plutôt que sur leur relation et Summer est écrasée.

Pendant ce temps, Billy divertit un couple nommé Mike et Esther dans l’appartement.

Connaissant ses problèmes avec Aaron, l’archidiacre pense qu’il serait bon qu’elle reste occupée.

Lorsque Mike et Esther expliquent qu’ils organisent un événement caritatif d’échange de vêtements, Billy propose donc à Summer de l’aider.

Mais comment Summer réagira-t-il à l’initiative de Billy ?

Summer a montré sa tendance rebelle dans le passé, en particulier lorsqu’elle a triché à ses examens, déterminée à obtenir une place à Oxford.

Pourrait-elle risquer une autre dispute avec Billy pour s’occuper d’Aaron ?

Leur relation survivra-t-elle à Aaron en prenant du recul ?

Son père sera-t-il aidé ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

Aaron passe en revue ses priorités[/caption]

Et il décide bientôt d’exclure sa petite amie Summer pour s’occuper de son père[/caption]

Comment va-t-elle réagir ?[/caption]