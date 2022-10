Spoilers de Coronation Street: Stu Carpenter frappé par un autre choc après l’arrestation des meurtriers de Charlie

Le meurtre de CHARLIE Walters hante toujours le présent de Stu Carpenter, malgré son temps derrière les barreaux.

Cependant, le chef Speed ​​​​Daal joué par Bill Fellows obtient enfin une pause lorsque les vrais coupables sont inculpés à Coronation Street.

TVI

Stu Carpenter a été accusé du meurtre de son ancien amant Charlie[/caption]

TVI

Son nom pourrait être blanchi – mais pourra-t-il passer du temps avec sa petite-fille Eliza ?[/caption]

TVI

Stu a rencontré Eliza récemment alors que Bridget a accepté de le lui présenter[/caption]

L’ancien sans-abri a été accusé d’avoir tué son ancien amant pendant des années jusqu’à ce que Yasmeen Nazir et sa famille décident de se tenir à ses côtés et de l’aider à laver son nom.

Dans des scènes récentes, Stu a finalement pu passer du temps avec sa fille Bridget et rencontrer sa petite-fille Eliza, malgré le fait que son ex-femme Lucy essaie de se mettre en travers du chemin.

Mais dans une tournure choquante, provoquant un chagrin majeur pour le personnage préféré des fans, Bridget et Lucy étaient plus proches du meurtre de Charlie qu’il ne l’avait prévu.

La semaine prochaine, dans le drame basé à Manchester, Stu découvre que Lucy et Bridget ont été inculpées.

Plus d’histoires de Corrie HAUSSER LA BARRE L’acteur Simon Barlow de Corrie, Alex Bain, 20 ans, ENGAGÉ avec sa petite amie Mollie, 19 ans NOUVELLE ARRIVEE Coronation Street a choisi la star de Waterloo Road comme un mystérieux nouveau venu sur les pavés

Cependant, il est obligé de cacher son anxiété pour le bien d’Eliza car il devient clair qu’il est la seule famille qui lui reste.

Pendant ce temps, Alya Nazir (jouée par Sair Khan) est inondée de culpabilité car elle a réussi à prouver que Stu était innocent à un prix horrible.

Cela incite l’avocate Dee-Dee Bailey ( Channique Sterling-Brown ) à lui dire qu’elle a fait la bonne chose.

Bridget appelle plus tard son père de prison et lui dit qu’elle et Lucy ont plaidé coupables de meurtre.





Elle lance ensuite une bombe sur Stu, lui disant qu’elle aimerait qu’il s’occupe d’Eliza pour elle – et lui et Yasmeen sont sous le choc.

Mais des démarches sont entreprises pour qu’Eliza s’installe dans les pavés.

Dans les scènes ultérieures, une assistante sociale nommée Felicity appelle au n ° 6 avec de mauvaises nouvelles pour Stu et Yasmeen.

La condamnation pour meurtre de Stu doit encore être officiellement annulée pour qu’il puisse s’occuper d’Eliza.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Cela signifie que la jeune fille devra être prise en charge avant de pouvoir vivre avec son grand-père.

Stu et Yasmeen sont dévastés – mais pourraient-ils trouver une solution pour garder Eliza près de chez eux jusqu’à ce que son nom soit complètement blanchi ?

Comme mentionné ci-dessus, Stu a été accusé du meurtre de Charlie, jeté derrière les barreaux pendant plusieurs années, ce qui lui a coûté sa relation avec sa fille Bridget.

Tout comme les téléspectateurs d’ITV, Alya Nazir a rapidement soupçonné Lucy d’en savoir plus sur le crime qu’elle ne le laissait entendre.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Quelle est la prochaine étape en magasin pour Stu?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

TVI

L’ex-femme de Stu, Lucy, en sait plus sur le meurtre de Charlie que prévu[/caption]

TVI

Les nazirs ont accepté de se tenir aux côtés de Stu[/caption]