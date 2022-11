Spoilers de Coronation Street: Stu Carpenter fait une erreur inquiétante avec sa petite-fille Eliza

STU Carpenter ressentira la pression sur Coronation Street alors qu’il s’occupe de sa petite-fille.

Il a passé quelques semaines tumultueuses sur les pavés après avoir découvert la vérité sur sa fille et son ex-femme et leurs rôles dans le meurtre qui l’a vu enfermé.

TVI

Stu sera paniqué par les soins d’Eliza[/caption] TVI

Eliza a tenté de s’installer avec Stu et les Nazir[/caption]

Avec le reste de sa famille derrière les barreaux pour le crime, il a été laissé à Stu de s’occuper de sa petite-fille Eliza.

Cependant, s’occuper de la jeune fille fait des ravages sur Stu qui commence à s’inquiéter et à paniquer quant à savoir s’il a suffisamment d’expertise pour s’occuper d’elle.

Le serveur de Speed ​​​​Daal est inquiet lorsqu’il a eu du mal à amener Eliza à l’école à l’heure, mais il est ensuite choqué de voir que tout a été géré.

Il se sent contrarié en réalisant que Yasmeen a déjà préparé le petit-déjeuner pour son nouveau locataire et qu’Alya a pris soin de la préparer pour l’école en mettant ses cheveux en nattes.

Afin de s’assurer que les choses continuent de se dérouler sans heurts, Stu propose une nouvelle idée pour garder la vie d’Eliza aussi routinière et réglementée que possible.

Il établit un emploi du temps hebdomadaire de toutes les activités d’Eliza qu’elle doit faire.

Il épingle la liste sur le placard de la cuisine pour que tout le monde dans la maison Nazir puisse la voir.





Il est clair pour tout le monde qu’Eliza ne doit plus manquer aucune de ses activités prévues car elle a déjà eu suffisamment de bouleversements et Stu ne peut pas supporter l’idée qu’elle soit encore plus désavantagée.

Yasmeen réagit avec inquiétude, semblant craindre que Stu ne prenne tout un peu trop au sérieux.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV.