Spoilers de Coronation Street : Stu Carpenter découvre la vérité sur le meurtrier de Charlie Walters

STU Carpenter porte injustement le poids du meurtre de Charlie Walters depuis plusieurs années.

Cependant, la vérité éclate enfin la semaine prochaine dans Coronation Street.

TVI

Stu Carpenter a essayé de nouer une relation avec sa fille Bridget[/caption]

TVI

Mais elle a une révélation choquante pour lui[/caption]

TVI

La vérité sur la mort de Charlie pourrait-elle enfin éclater ?[/caption]

Le sans-abri devenu chef interprété par Bill Fellows se lie lentement avec sa fille Bridget et sa petite-fille Eliza – tandis qu’Alya Nazir se bat pour prouver qu’il n’a jamais assassiné personne.

Heureusement pour Stu, il n’aura pas à attendre beaucoup plus longtemps pour que la vérité sur la mort de Charlie – pour laquelle il a été injustement incarcéré après avoir été poussé à des aveux – soit enfin révélée.

À venir, Bridget rencontre Yasmeen Nazir (joué par Shelley King) dans les Rovers.

Le propriétaire du Speed ​​​​Daal devine que Bridget et Eliza veulent continuer à voir Stu mais Lucy, son ex-femme, est contre.

Yasmeen prend une énorme initiative pour aider son amour à se rapprocher de sa famille et annonce plus tard à Alya et Stu que Bridget et Eliza leur rendront visite le lendemain.

Il n’y a qu’un seul détail à garder à l’esprit : Lucy ne doit pas être informée de la visite.

Dans les scènes ultérieures, Stu est ravi de voir Bridget, Eliza et Yasmeen pour le brunch mais lorsque la jeune fille interroge son grand-père sur la vie en prison, cela devient trop pour Bridget qui court dans le jardin.

Stu la suit pour la réconforter, admettant à quel point il était en colère d’être en prison pour quelque chose qu’il n’a pas fait.





Cependant, Bridget lance une bombe sur lui et il est choqué par ce qu’elle révèle.

Pendant ce temps, Dee-Dee Bailey laisse un message vocal à Alya, expliquant que les résultats ADN sont dus demain.

Plus tard, Stu se sent plus léger pour connaître la vérité… mais c’est une lutte pour Yasmeen.

Dee-Dee appelle alors Speed ​​Daal pour informer Alya que les résultats sont là.

Et il y a un autre choc qui se profile pour Alya.

Les fans de Coronation Street, et finalement Alya Nazir, ont émis l’hypothèse que Lucy en savait plus sur la mort de Charlie Walters qu’elle ne le laissait entendre.

Alya a décidé de mettre sa théorie à l’épreuve en faisant subir plus de tests aux preuves.

Lucy s’est opposée à ce que Stu renoue avec leur fille Bridget – mais cela pourrait-il vraiment être dû au fait qu’elle cache un profond et sombre secret ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Alya Nazir et sa famille se sont battus pour le coin de Stu[/caption]

TVI

Stu est catégorique, il est en fait innocent[/caption]