Spoilers de Coronation Street: Stephen Reid panique alors que son secret de tueur est menacé

Le meurtrier Stephen Reid ressent la pression de cacher son secret de tueur alors que le père de Leo vient chez les Rovers à la recherche de réponses.

La semaine prochaine sur le feuilleton ITV, Stephen masque son anxiété en réalisant qu’il pourrait ne pas s’en sortir avec un meurtre.

Le secret du tueur de Stephen peut-il rester caché ?[/caption]

Le père de Leo, Teddy, veut informer la police de la disparition de Leo[/caption]

Teddy dit à Jenny qu’il n’y a aucune trace de Leo[/caption]

Les téléspectateurs se souviennent que Stephen s’est battu avec Leo, ce qui a entraîné la mort de Leo.

Stephen a caché le corps et a gardé son téléphone portable.

Jenny et les habitants de la rue pensent que Leo est allé au Canada seul, laissant Jenny le cœur brisé.

Cependant, lorsque le père de Leo, Teddy, arrive à la recherche de réponses, laissant Stephen sur les nerfs.

Dans les Rovers, une Jenny découragée confie à Stephen qu’elle n’a rien entendu de Leo et soupçonne qu’il a rencontré quelqu’un d’autre au Canada.

Stephen feint la sympathie.

Le père de Leo, Teddy, appelle les Rovers et dit à Jenny et Stephen qu’il n’y a aucune trace de Leo et qu’il est temps d’alerter la police.

Stephen masque son anxiété.

Stephen a-t-il enfin été grondé ?

Ailleurs sur les pavés, Daniel suggère à Daisy qu’elle devrait emménager avec lui correctement.





Daisy confie à Jenny comment Daniel lui a demandé d’emménager, mais elle préfère qu’ils trouvent leur propre logement car elle ne se sent pas à l’aise de savoir que l’appartement contient des souvenirs de Sinead.

Dans la cour arrière du No.9, Sam avoue à Hope qu’il a envoyé une autre lettre à Harvey et que son père le tuerait s’il le savait.

Hope est impressionnée. Dans sa cellule de prison, Harvey ouvre la lettre de Sam et s’amuse de voir qu’il lui a envoyé un questionnaire à remplir sur son passé violent.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV.

