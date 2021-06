Spoilers de Coronation Street: Sharon fait un retour explosif pour ruiner son neveu diabolique ainsi que les dernières mises à jour d’EastEnders et d’Emmerdale

RUE DU COURONNEMENT : RÉCAPITULATIF

Corrie a terminé avec une Nina TRÈS ivre qui s’est enfuie, laissant Roy en détresse.

Il a essayé de l’arrêter, mais elle n’a pas voulu l’écouter.

Le goth en deuil – qui est joué par l’actrice Mollie Gallagher dans le feuilleton ITV – est devenu de plus en plus saoul au fur et à mesure de l’épisode.

Le spectacle s’est terminé avec son saut dans un taxi, incroyablement ivre.

Ailleurs et le rendez-vous de Dev avec Bernie a mal tourné.