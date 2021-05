Spoilers de Coronation Street: Sharon Bentley menace Jenny Connor à propos de l’affaire Ronnie Bailey

SHARON Bentley menace Jenny Connor à propos de l’affaire de Ronnie Bailey la semaine prochaine à Coronation Street.

Jenny a succombé à la tentation et a couché avec Ronnie – qui est restée sous le toit de Jenny en tant qu’invitée du B&B – cette semaine dans le feuilleton ITV, trompant son mari Johnny.

La semaine prochaine, Jenny va enfin au fond de ce que Sharon est en train de faire après son retour à la maison.

Lorsque Johnny et Jenny aperçoivent Sharon et Ronnie partageant une table au bistrot, Johnny mentionne qu’il la reconnaît depuis la prison mais ne se souvient pas du programme de mentorat dont elle estime qu’elle fait partie.

Jenny demande à Gary de découvrir ce qu’il peut sur Harvey et est choquée de découvrir que Sharon est sa tante.

Mais quand Jenny essaie d’utiliser les informations à son avantage, Sharon dit à Jenny qu’elle sait ce qui se passe entre elle et Ronnie – et qu’elle ferait mieux de la surveiller.

ITV

Sharon indique clairement à Jenny qu’elle est au courant de sa liaison avec Ronnie[/caption]

Sharon va-t-elle faire chanter Jenny pour qu’elle garde le silence sur son lien avec Harvey?

Ailleurs la semaine prochaine, Nick décide de revenir pour aider à chercher Sam, qui reste coincé dans la camionnette dans laquelle il a été kidnappé.

Plus tard, Nick est horrifié quand il monte dans un taxi pour se rendre compte que le chauffeur est l’un des voyous de Harvey.

Le voyou tend à Nick un téléphone à brûleur et lui dit que, à moins que Leanne et Simon ne retirent leurs preuves, il ne reverra plus jamais Sam.

ITV

Jenny a couché avec Ronnie derrière le dos de son mari Johnny[/caption]

Nick fait rapport à David et Shona et leur dit que l’enlèvement de Sam a été orchestré par Harvey.

Nick appelle Leanne et lui explique qu’il ne retournera pas au refuge car Sam est en danger.

Pendant ce temps, Shona dit à Natasha les détails de l’enlèvement de Sam et elle se précipite pour demander à Nick d’appeler la police.









Quand Nick refuse, Natasha prend les choses en main et Shona la trouve dans la salle d’attente du poste de police.

Shona la supplie de reconsidérer pour Sam mais écoutera-t-elle?