Spoilers de Coronation Street: Sarah Platt se rapproche de Michael Bailey alors qu’ils font équipe

IL semble y avoir une nouvelle amitié qui se prépare sur les pavés de Coronation Street entre une paire plutôt improbable.

Sarah Platt cherche désespérément à montrer son sens des affaires et à progresser dans Underworld et il semble qu’elle ait enfin trouvé le bon homme pour l’aider – et ce n’est pas son ignoble oncle Stephen !

Dans les scènes à venir, Micheal Bailey entreprend de créer une autre de ses nombreuses inventions et cette fois, il la combine avec son rôle de directeur des ventes à l’usine.

Se tournant vers le design, Micheal montre une gamme de vêtements d’intérieur qu’il a conçue pour sa patronne Sarah et elle est sérieusement impressionnée.

Réalisant son potentiel, Sarah fait la suggestion soudaine que la paire devrait se lancer en affaires ensemble pour donner vie aux vêtements d’intérieur.

Sarah pense qu’ils peuvent être l’équipe de rêve avec ses designs impeccables et ses connaissances approfondies en marketing.

Sarah lance le bal et elle a bientôt une annonce passionnante à faire à son tout nouveau partenaire commercial.

Elle révèle qu’elle a réussi à obtenir une rencontre avec un graphiste pour examiner les dessins qui pourront leur créer quelque chose qu’ils pourront montrer aux futurs investisseurs.

Micheal est submergé par l’excitation de la nouvelle.

Alors que le couple passe de plus en plus de temps ensemble alors qu’ils ont hâte de célébrer l’aventure, Sarah est bientôt distraite par un autre de ses employés.





Summer redouble de douleur à l’usine, ce qui conduit une Sarah inquiète à consulter Carla avant que le couple ne décide de la renvoyer chez elle.

