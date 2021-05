Spoilers de Coronation Street: Rita Tanner et Jenny Connor sous la menace d’une arme par le maléfique Sharon Bentley

RITA Tanner et Jenny Connor sont tenues sous la menace d’une arme par la méchante Sharon Bentley la semaine prochaine à Coronation Street.

Le lien de Sharon avec le trafiquant de drogue Harvey et l’implication dans l’enlèvement de Sam seront révélés.

Les téléspectateurs verront Sharon interroger Toyah sur la récente visite de Leanne dans le but d’en savoir plus sur ses allées et venues.

Pendant ce temps, Natasha confronte Gary et l’accuse d’avoir embauché l’homme avec une camionnette qui a kidnappé Sam.

Jenny est intriguée lorsqu’elle apprend que c’est en fait Sharon qui a loué la camionnette.

Lorsque Jenny fait part de ses soupçons à Ronnie, il lui dit qu’il a entendu Sharon interroger Toyah sur Leanne.

L’esprit de Jenny commence à s’emballer et elle dit à Toyah et Imran qu’elle soupçonne Sharon d’être impliquée dans l’enlèvement de Sam.

Quand Imran révèle que Sam a été kidnappée pour sortir Leanne de sa cachette alors qu’elle est le témoin clé du procès d’un seigneur de la drogue appelé Harvey, Jenny est stupéfaite.

Jenny frappe à la porte de Rita et jure de lui dire la vérité, mais elle est troublée quand Sharon apparaît.

Pendant ce temps, Imran dit à Ronnie et Gary qu’il a dénoncé Sharon à la police car elle semble être liée à un gang de la drogue.

Rita revient pour trouver Sharon se préparant à faire un coureur.

Rita exige des réponses mais Jenny et elle sont-elles en danger?

Sharon raconte une histoire sanglante, racontant à Rita que lorsque sa relation avec Ian s’est effondrée, elle a été forcée de s’associer à son frère trafiquant de drogue.

Pendant ce temps, Maria apprend d’Imran que Sharon a aidé à orchestrer le kidnapping de Sam et va voir Rita.

Ailleurs, Gary aperçoit la même camionnette qui a été utilisée lors de l’enlèvement à l’extérieur du Kabin et ordonne à Rita d’appeler la police alors qu’il charge à l’intérieur.





Un désastre survient cependant lorsque le conducteur sort une arme à feu.

Alors que Maria vérifie Rita, elle entend soudainement un coup de feu au loin.

Qui a été abattu?