NINA Lucas annonce qu’elle ne se souvient de rien de l’attaque après qu’elle et Seb sont hospitalisés la semaine prochaine à Coronation Street.

L’assistant de café gothique et le constructeur – qui sont interprétés par les acteurs Mollie Gallagher et Harry Visinoni dans le feuilleton ITV – seront battus lors d’un crime de haine dans les scènes à venir.

Nina et Seb sont brutalement attaqués par Corey et son gang

Les téléspectateurs verront Corey et son gang boire ensemble dans un terrain vague avec Asha et Summer.

Quand Asha apprend que la voiture dans laquelle ils sont arrivés a été volée, elle se heurte à Corey et finit par partir.

Pendant ce temps, Nina et Seb marchent le long du canal et sont horrifiés de se heurter au gang.

Quand Eli et Corey commencent à faire des jibes à Seb et Nina, Summer est horrifié et rentre à la maison.

Les choses dégénèrent rapidement alors qu’Eli encourage Kelly et qu’elle gifle Nina sur le visage.

Alors que Seb et Nina tentent de s’éloigner, le gang les court après et finit par attaquer vicieusement le couple.

Plus tard, la police interrompt les fêtes de cerf et de poule et annonce la terrible nouvelle que Nina et Seb ont été attaqués – et qu’ils se battent pour leur vie à l’hôpital.

À l’hôpital, l’infirmière explique à Roy que Nina a subi plusieurs coups et subit actuellement une opération.

Abi craint pour la vie de Seb alors qu'il part pour des scans

Roy apprend que Nina a reçu plusieurs coups à la tête

Abi est horrifiée quand elle prend conscience de l’étendue des blessures de Seb et demande à Kevin d’annuler leur mariage, en disant à Seb qu’elle l’aime alors qu’il est parti pour son scan.

Plus tard, Nina reprend conscience et dit à Roy et Abi que, bien qu’elle se souvienne d’avoir vu Corey et ses amis, elle ne se souvient pas de l’attaque.

Seb pourra-t-il se souvenir ou Corey et le gang s'en sortiront-ils avec leurs actions?









L’attaque rappellera l’attaque du monde réel contre Sophie Lancaster en 2007, qui a été assassinée par un gang de voyous alors qu’elle se promenait dans un parc du Lancashire avec son petit ami.

Elle est décédée des suites de ses blessures des suites de l’attaque non provoquée 13 jours plus tard à l’hôpital, à l’âge de 20 ans.

Coronation Street a travaillé avec la Fondation Sophie Lancaster et la mère de Sophie, le Dr Sylvia Lancaster OBE sur le scénario.