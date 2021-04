NINA Lucas a le cœur brisé la semaine prochaine à Coronation Street alors qu’elle surprend Seb Franklin se moquer de son apparence après avoir admis qu’elle l’aime.

Le feuilleton ITV a révélé l’année dernière qu’un scénario tragique de réalisme social se produirait ce printemps alors que Nina aurait du mal à s’intégrer.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

La semaine prochaine, Seb essaie un look plus gothique mais Abi lui assure qu’il n’a pas besoin de changer pour Nina.

Plus tard, Nina dit à Seb qu’elle a réservé une chambre d’hôtel pour eux après le concert, mais Seb a froid aux pieds et lui dit qu’il ne peut plus venir.

Mais après un conseil d’Abi, Seb dit à Nina qu’il aimerait l’accepter si elle est toujours disponible.

Après le concert, les téléspectateurs verront Nina et Seb parler de la bonne nuit qu’ils ont passée.

Plus tard dans la semaine, Nina demande à Seb de passer la nuit et explique qu’elle a vérifié avec Roy.

Le lendemain, Nina dit à Roy qu’elle est amoureuse de Seb.

Mais plus tard, Nina surprend Ed et Paul se moquer de son apparence et est horrifiée lorsque Seb se moque des blagues au lieu de la défendre.

Nina se précipite avant que Seb la voit et le confronte plus tard et lui dit qu’elle allait lui demander d’emménager avec elle – mais qu’elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui.

Seb est vidé et essaie de se frayer un chemin pour sortir de la situation.

Le patron de Coronation Street, Ian MacLeod, a révélé que Nina se heurterait à Corey et à son gang dans le cadre d’un scénario tragique dans les semaines à venir.

Il a taquiné qu’il y aurait un chagrin pour l’oncle Roy de Nina et la mère de Seb Abi.

«Il y a une très grande histoire de réalisme social qui va attirer Roy Cropper et Abi Franklin», a-t-il déclaré.









«Une énorme histoire pour l’année prochaine implique Asha, Nina [Lucas], Aadi [Alahan], Kelly [Neelan] – ils seront mêlés à une histoire percutante [that’ll have] ramifications massives pour Roy et Abi.

«Ce sera de loin l’une de nos plus grandes et sérieuses histoires de responsabilité sociale l’année prochaine.

«C’est incroyablement triste et tragique, mais c’est une histoire vraiment importante.»