Spoilers de Coronation Street: Max Turner humilié alors qu’il est attaqué et filmé par des voyous

MAX Turner a un changement d’attitude surprenant dans les pavés la semaine prochaine et son père David Platt est impressionné.

Il ne sait pas que l’adolescent de Coronation Street est en fait victime d’intimidation par un groupe de voyous ignobles.

TVI

Les choses ont été difficiles pour Max Turner au PRU[/caption]

TVI

Le garçon est victime d’intimidation par certains de ses camarades de classe[/caption]

TVI

Échappera-t-il à ses agresseurs ?[/caption]

Après avoir causé des problèmes à Weatherfield, notamment pour Amy Barlow qu’il a accidentellement dopé et Nicky Wheatley qui a dû abandonner tous ses plans, Max Turner tente de nettoyer son acte.

Le jeune joué par Paddy Bever a essayé de prouver qu’il avait changé après avoir été expulsé de Weatherfield High et transféré dans une unité d’orientation des élèves.

Mais les choses ne se sont pas bien passées – après avoir été pêché, Max doit encore faire face à d’autres bouffonneries de ses intimidateurs.

À venir, David Platt (joué par Jack P. Shepherd) est perplexe lorsque Max demande à être récupéré après l’école au lieu de prendre le bus.

Plus tard, alors qu’il attend dans le parking Freshco, Max est accosté par deux gars nommés Chris et Blake qui lui volent son déjeuner, cassent son téléphone et l’aspergent d’eau.

Pour couronner le tout, les jeunes filment son humiliation alors que Max lutte contre les larmes.

Un Max échevelé rentre chez lui, bouleversé que David ne soit pas venu le chercher et l’ait laissé à la merci de ses intimidateurs.

Mais lorsque David et sa femme Shona reçoivent le rapport élogieux de Max du PRU, ils sont ravis et décident de demander à Weatherfield High de le reprendre.





Dans une tentative d’éviter ses intimidateurs, Max engage une conversation avec Maria Connor, jetant Chris et Blake hors de sa queue.

Cependant, cela conduit Max à accepter l’invitation de Maria à se joindre à elle pour rencontrer un adolescent réfugié.

Lorsque Max rapporte que Maria l’a présenté à un réfugié appelé Daryan et qu’ils s’entendaient bien, Shona est impressionnée.

Elle fait savoir à Max que David s’enquiert de son retour dans son ancienne école.

Le garçon pouvait-il vraiment échapper à ses brutes ?

Ou est-il trop tard pour prouver qu’il a changé ?

Comme mentionné ci-dessus, Max a également été trompé en ligne par ses intimidateurs, lui faisant croire qu’il discutait avec une fille qui l’intéressait.

Cela l’a conduit à être victime de chantage dans une horrible escroquerie.

Sera-t-il un jour débarrassé de ses bourreaux ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Max a essayé de nettoyer son acte[/caption]

TVI

Mais ce ne serait pas la première fois qu’il rencontre des problèmes dans le PRU[/caption]