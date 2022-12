Spoilers de Coronation Street: Max Turner commence à préparer sa propre sœur Lily dans un complot malade

MAX Turner continue de s’impliquer dans la propagande extrémiste louche de Griff Reynolds.

Mais ce faisant, le garçon joué par Paddy Bever entraîne un autre jeune de Coronation Street dans ses bouffonneries – sa sœur Lily.

L’histoire de toilettage de Max Turner continue[/caption]

Mais les choses vont trop loin lorsque sa sœur est impactée par la propagande raciste sur laquelle il travaille[/caption]

David et Shona sont avertis par Stu Carpenter[/caption]

Max Turner s’est senti seul ces derniers mois, notamment après avoir été expulsé de Weatherfield High pour son comportement gênant.

Mais depuis que Griff (l’ancien acteur de Game of Thrones Michael Condron) s’est présenté, Max a trouvé un moyen de sortir des dépotoirs.

Malheureusement, l’adolescent troublé s’est retrouvé dans une situation horrible alors qu’il s’investissait davantage dans le groupe d’extrême droite de Griff en utilisant ses compétences en montage vidéo.

Tout comme son histoire de toilettage s’accélère dans les scènes à venir de l’émission basée à Manchester, l’épreuve d’un autre enfant pourrait commencer.

Ensuite sur ITV, Lily Platt (Brooke Malonie) est assise avec ses nouveaux écouteurs et regarde une vidéo.

Il devient clair que le clip qu’elle regarde fait partie des vidéos de propagande d’extrême droite de Max.

Ignorant ce sur quoi elle est tombée, Lily partage la vidéo avec la petite-fille de Stu Carpenter, Eliza, et promet de lui envoyer un lien.

Cependant, le chef du Speed ​​​​Daal (Bill Fellows) se présente bientôt au n ° 8 avec l’ordinateur portable d’Eliza et montre à David et Shona Platt (Jack P. Shepherd et Julia Goulding) la vidéo choquée.

Que diront David et Shona ?

Bien que leurs réactions restent à voir, c’est aussi une question de temps avant que Griff n’intensifie sa vile propagande.

Maria Connor, Alya et Yasmeen Nazir, Daryan, Stu Carpenter et Gary Windass s’associent pour installer les étals du nouveau marché de la paix.

Max s’inquiète lorsqu’il voit une camionnette Speed ​​Daal dans la rue Victoria… surtout après avoir été informé par Griff et sa bande que le véhicule était au fond du canal.

Pour aggraver les choses, l’intérêt amoureux de Max, Lauren, reçoit un appel de son père l’avertissant de s’éloigner du marché le même jour.

Max s’inquiète et estime qu’ils devraient appeler la police et avertir les gens.

Mais qu’est-ce que Griff a vraiment prévu ?

Les habitants de Weatherfield sont-ils en danger ?

Coronation Street est diffusé sur ITV.

Max est inquiet que Griff prépare quelque chose[/caption]

Qu’est ce qu’il va faire?[/caption]