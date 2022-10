Spoilers de Coronation Street: Maria Connor terrifiée alors qu’elle reçoit des menaces de mort – et le troll cruel est près de chez lui

MARIA est effrayée sur les pavés de Coronation Street la semaine prochaine lorsque certains messages effrayants suscitent des craintes du passé.

Ayant fait face à la pêche à la traîne et aux abus en ligne dans le passé, Maria Connor, jouée par Samia Longchambon, devient de plus en plus inquiète lorsqu’elle se retrouve dans la même situation.

Alors que Maria poursuit sa quête pour devenir plus soucieuse de la communauté, sa dernière période d’activisme ne plaît pas trop à quelqu’un en ligne.

Le coiffeur aide avec une campagne qui voit des réfugiés relogés, y compris le nouvel ami d’école de Max Turner (Paddy Bever), Daryan.

Rapidement, cependant, un certain nombre de commentaires désobligeants sont laissés sur la publication en ligne, suscitant de nouvelles craintes de menace de mort pour Maria.

Maria se confie à David Platt (Jack P. Shepherd) et Shona (Julia Goulding) au sujet des ignobles messages.

La mère instable admet également à David et Shona que le message effrayant révèle son lieu de travail, suscitant de nouvelles craintes quant à savoir qui se cache derrière les messages.

David soupçonne que Max pourrait être lié au comportement lorsque l’élève capricieux refuse de laisser David utiliser son ordinateur portable lorsqu’il demande s’il peut l’emprunter.

Alors que Maria révèle que son adresse personnelle n’a pas été publiée, David informe Shona de ses inquiétudes et admet qu’il pense que Max est en quelque sorte responsable des messages en tant que forme de vengeance pour son nouvel ami Daryan prenant la dernière place à Weatherfield High, entraînant dans Max n’ayant pas d’école.

Shona exprime son inquiétude lorsque David envisage de confronter Max à propos de la situation.





Max nie avoir quoi que ce soit à voir avec les commentaires menaçants.

Cependant, un David battant ne s’arrête pas là et soudain, la police est impliquée, ce qui rend la relation entre Max et David tendue.

Le père et le fils en guerre continuent de ramer alors que Max réprimande David pour n’avoir aucune confiance en lui, mais bientôt il y a un appel de la police qui dit qu’ils sont en route vers le n ° 8 pour leur parler plus loin.

Qu’est-ce que la police a découvert sur l’ordinateur portable de Max ?

Et est-il derrière les commentaires désagréables de Maria ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à 20h.