Spoilers de Coronation Street: l’horrible secret de Creepy Mike et Esther révélé

Il semble que le temps presse pour Esther et Mike alors qu’un secret choquant est découvert dans Coronation Street.

Les parents pleins d’espoir, Esther et Mike, aspiraient à un enfant et pensaient qu’ils étaient sur un gagnant lorsqu’ils sont parvenus à un accord avec Summer Spellman au sujet de son enfant à naître.

TVI

Il y a un chemin semé d’embûches devant Summer, Mike et Esther[/caption]

TVI

Des secrets sont sur le point d’être découverts[/caption]

Cependant, alors que Summer a tragiquement perdu le bébé et a été forcée de dire la vérité au couple, elle a été stupéfaite de découvrir ce que le couple prévoyait pour son prochain déménagement.

Après avoir demandé à Summer d’être leur substitut de manière plus officielle, Summer est jeté et choqué à l’idée et il ne faut pas longtemps pour que toutes sortes de secrets finissent par se répandre.

Avec la pression croissante, les téléspectateurs de Corrie verront Summer et Aaron Sandford accepter de faire une pause pendant la saison des fêtes.

Cependant, Summer est toujours touchée par la gentillesse dont Esther et Mike lui ont fait preuve et, à ce titre, accepte de rencontrer leur avocat au sujet des projets de maternité de substitution.

Cependant, l’adolescent est stupéfait de découvrir Billy lors de la réunion après qu’Esther l’ait appelé.

Summer est obligée de parler à Billy, ce qui lui demande s’il va la soutenir et la soutenir.

Alors que la situation continue de s’aggraver, Summer finit par discuter avec Aaron à la fête d’Amy et ils acceptent de donner une autre chance et d’aller de l’avant avec les plans de maternité de substitution.

Billy, Paul et Todd sont tous choqués lorsqu’ils réalisent qu’Aaron se tient aux côtés de Summer et s’engage également dans la décision qui changera sa vie.

Les ennuis ne sont jamais loin cependant, car Summer ouvre la porte de la maison de Mike et Esther à des invités plutôt indésirables.

Les huissiers se présentent à la propriété et commencent à emporter les affaires du couple, laissant Summer horrifiée.

Lorsque le couple revient, elle exige de savoir ce qui se passe.

Quelle est la vérité derrière les huissiers ?

Et Esther et Mike vont-ils tout révéler à Summer ?