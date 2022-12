Spoilers de Coronation Street: les plans d’engagement de choc laissent un couple secoué

FIZ Stape a finalement accepté d’épouser Tyrone Dobbs après avoir franchi des obstacles avec lui pendant des années.

Mais alors que le mécanicien prévoit un mariage surprise, le machiniste se sent dégonflé la semaine prochaine à Coronation Street.

Un couple dans les pavés a du mal à s'entendre avant leur mariage

Tyrone prévoit un mariage surprise qui aura lieu à Noël

Fiz Stape n'en a aucune idée et se sent négligé

Tyrone (joué par Alan Halsall) a décidé de rendre inoubliable son mariage avec Fiz (Jennie McAlpine) en organisant une cérémonie surprise qui devait avoir lieu à Noël.

Cependant, il commence à s’inquiéter que ses plans de mariage puissent être sabotés dans les scènes à venir du feuilleton ITV lorsque Fiz suggère de réserver un chalet dans les lacs pour le grand jour.

Plus tard, Fiz s’inquiète pour Noël, ignorant que Tyrone partage un sourire secret avec Hope et Ruby.

Il va au-delà des attentes, passant en revue ses projets de mariage avec Maria Connor et Beth Tinker (respectivement représentées par Samia Longchambon et Lisa George).

Les filles doivent plus tard passer par des essayages vestimentaires pour les noces, forçant Tyrone à annuler ses projets de cinéma avec Fiz.

Bien qu’une poignée de résidents et de téléspectateurs sachent pourquoi Tyrone est si floconneux, Fiz se sent déçu et seul.

Elle déplore à Maria qu’elle soupçonne que ce sera le pire Noël de tous les temps – tandis que Tyrone prédit que ce sera forcément le meilleur, à son insu.

Fiz et Tyrone se sont reconnectés après qu’elle se soit enfuie de sa réception de mariage avec Phill Whittaker.

La paire joue à un jeu de push and pull depuis plusieurs années et Tyrone a été convaincu que Fiz était celui qu’il lui fallait à plusieurs reprises.

Il lui a même proposé deux fois avant que sa troisième tentative ne réussisse.

Fiz a du mal à pardonner à Tyrone de lui avoir été infidèle dans le passé, ce qui l’a conduite directement à une romance malheureuse avec Phill.

Elle a finalement admis qu’elle nourrissait toujours des sentiments pour Tyrone, mais a quand même poursuivi son mariage avec Phill, estimant que c’était la bonne décision pour elle et sa famille.

C’était aussi malgré le fait que Phill avait voulu écrire un livre sur sa vie avec le tueur en série John Stape.

Mais alors qu’ils ont été réunis, la relation ravivée pourrait-elle être à nouveau mise à l’épreuve avant leur mariage ?

