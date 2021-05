CORONATION STREET: ROMANCE SUR CARTES

Emma Brooker de Coronation Street commence un nouveau scénario de romance la semaine prochaine alors qu’un nouveau médecin stagiaire la balaie de ses pieds – mais Steve se heurte rapidement à lui.

Il a été révélé à la fin de 2020 que la malchanceuse Emma – qui est interprétée par Alexandra Mardell – est sur le point de faire entrer l’homme de ses rêves dans un nouveau scénario énorme.

Cela vient après que son ex Seb a connu une fin tragique après que lui et sa petite amie gothique Nina Lucas aient été ciblés dans une attaque de crime de haine brutale et non provoquée.

La semaine prochaine, Emma est ravie quand un beau jeune homme, Curtis, lui propose de l’aider à déplacer des tonneaux dans la cave.

Mais Steve n’est pas ravi quand il trouve Emma en train de prendre un verre avec Curtis plus tard, et le reconnaît comme le voyou qui l’a fait tomber de son vélo et l’a fait passer en dernier dans la collecte de fonds de charité. Steve verrouillera-t-il Emma sur son nouvel amour?