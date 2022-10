Spoilers de Coronation Street: le retour horrible du meurtrier Harvey Gaskell révélé

IL y a de la panique sur les pavés de Coronation Street alors qu’un personnage méchant semble vouloir se venger.

Les fans du feuilleton auront peur pour Leanne Battersby et Nick Tilsley lorsqu’ils recevront tous les deux une lettre.

TVI

Nick et Leanne découvrent qu’Harvey les a contactés depuis la prison[/caption]

TVI

La paire est stupéfaite par la nouvelle[/caption]

Le couple découvre finalement que les lettres proviennent de la prison et sont des invitations à voir un certain détenu.

Nick, joué par Ben Price, montre à une Leanne (Jane Danson) choquée les invitations à la prison et confirme qu’elles proviennent du notoire Harvey Gaskell.

Le couple paniqué accepte de ne pas répondre aux invitations d’Harvey et déchire les lettres.

Cependant, cette tournure choquante des événements commence à faire des ravages sur Leanne et elle se confie à Nick qui lui a laissé une épave et un sac de nerfs.

Une Leanne déchirée avoue à Nick qu’elle ne pourra pas se reposer confortablement jusqu’à ce qu’elle découvre exactement ce que veut Harvey et pourquoi il a décidé de tendre la main et de reprendre contact avec eux.

Harvey, joué par l’actuel star de Strictly Will Mellor, a été vu pour la dernière fois à l’écran lors de la “Super Soap Week” de 2021 où il s’est échappé de prison après que Sharon Bentley l’ait trahi afin de le faire enfermer.

Harvey a ensuite fait des ravages dans la rue en tentant de se venger de Leanne.





Dans un cas d’erreur d’identité, Harvey a tué par balle Natasha Blakeman (Rachel Leskovac) après qu’elle ait été vêtue du même costume d’Halloween que Leanne, laissant le fils de Nick, Sam, orphelin de mère.

Harvey a finalement été attrapé par la police après que Leanna ait réussi à assommer le baron de la drogue en écrasant la voiture avec eux à l’intérieur dans une benne.

Alors, que veut exactement Harvey avec Nick et Leanne ?

Et comment compte-t-il exécuter sa revanche juste un an plus tard ?

TVI

Will Mellor joue le méchant Harvey Gaskell[/caption]

Coronation Street est diffusée les lundi, mercredi et vendredi à 19h30.