Spoilers de Coronation Street – La star de Corrie, Sean Ward, a laissé SANS-ABRI à cause de vues anti-vaxx; ainsi que des nouvelles d’EastEnders et d’Emmerdale

La star de l’EX-CORRIE, Sean Ward, a révélé qu’après avoir exprimé ses opinions anti-vaxx, il n’a plus de carrière et est maintenant sans abri.

L’acteur a gagné environ 100 000 £ par an en tant que bad boy Callum Logan de Coronation Street et a joué dans le drame militaire Our Girl de la BBC aux côtés de Michelle Keegan.

Dans une publication sur Instagram, il a expliqué aux fans qu’il avait tout perdu pour ses convictions : « Tout d’abord, le travail s’est tari. Personne ne voulait m’embaucher que ce soit devant ou derrière la caméra, toutes mes façons habituelles de gagner de l’argent se sont arrêtées, finalement je n’ai plus pu payer le loyer.

« Alors j’ai abandonné ma maison de 4 chambres et j’ai emménagé sur le canapé de mon ami. J’ai dû ranger toutes mes affaires. Au bout d’un moment, je n’avais plus les moyens de payer la facture de stockage et après environ 4 semaines de non-paiement – ce qui équivaut à environ 500 £ – Safe Store UK a vendu tous les biens. Mon canapé, mon cadre de lit, mon matériel de bureau, bureau, chaise, armoires, miroirs, tous mes manteaux et vêtements et mon projecteur.

« Tout pour remplir une maison de famille. Toute ma vie était dans cette unité de stockage. J’ai tout perdu. J’étais dévasté mais je ne pouvais demander de l’aide à personne parce que c’était mon choix de parler.

« Heureusement, j’ai sorti mon matelas à temps et je dors dessus dans la chambre d’amis d’un ami depuis plus d’un an maintenant. Il m’a donné un espace sûr quand j’en avais vraiment besoin. Je n’ai payé aucun loyer à cet homme et cela me fait extrêmement pleurer quand je pense à quel point c’est vraiment incroyable.

Lisez notre blog en direct sur les savons ci-dessous pour les dernières nouvelles et les potins…